◇スーパーバンタム級ノンタイトル 武居由樹（大橋）＜8回戦＞ワン・デカン（中国）（2026年5月2日 東京ドーム）

2日のプロボクシング東京ドーム興行「THE DAY」に出場した前WBO世界バンタム級王者・武居由樹（28＝大橋）が、試合直前に足の肉離れを起こしていたことが分かった。大橋ジムの大橋秀行会長が3日、一夜明け会見で明かした。

現WBO4位、WBA7位、WBC10位の武居はがWBA世界スーパーバンタム級15位のワン・デカン（中国）に2ー0で判定勝ち。プロボクシング初黒星から約7カ月半ぶりの再起戦で積極的に打ち合わず、被弾も多い試合となり、判定が告げられると場内からブーイングも起きた。

試合後の会見では、元世界3階級制覇王者の八重樫東トレーナーが「合宿明けのスパーリングで足を痛めていた」と話していたが、大橋会長は「（リングに）上がる寸前のアップでなっちゃって。どうしても（動きが）おかしかった」と説明。「もう頑張れしか言えないよね。よく頑張った。よく倒されなかった」と8回を戦い抜いた武居を称えた。

判定に関してはネット上で批判が続出しているが、「ジャッジは決めることなんで」と苦笑いした。