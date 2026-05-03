俳優の瀬戸朝香さん（49）が2026年4月27日、自身のインスタグラムを更新。新しいヘアスタイルを披露した。瀬戸さんの夫は、元V6の井ノ原快彦さん（49）。

「ひと段落したからヘアチェンジ」

瀬戸さんは、「昨日 また一つ作品を終えました」と切り出し、黒髪を下ろして、眼鏡をかけたショットを公開した。

つづけて、「ひと段落したから ヘアチェンジ」と明かし、「ただのブラックだと なんだかな...と思い 少しだけブルーを入れた」「ダークネイビーな感じ」だという。さらに、「伸びた分だけ 重い部分を軽くしてもらいました 前髪も切ったよ」「長さはね... ひたすら伸ばすのみ！」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、浅い襟のロングTシャツにデニムを着用。トップスとボトムは黒であわせている。デニムにつけたシルバーのチェーン、首元のゴールドのペンダントがポイントだ。

この投稿には、「素敵です」「髪色すっごくお似合い」「真似したい」「かわいいです」「いつもと雰囲気が全く違う」「スタイル良いなあ」といったコメントが寄せられていた。