元宮崎県知事の東国原英夫氏（６８）が、７歳の息子・英ノ丞（ひでのじょう）君とゴールデンウイークを楽しむ様子をアップした。

３日に自身のインスタグラムを更新し「本日は息子と姫路城！観光客（特にインバウンド）凄（すご）い！」と、国宝の姫路城を訪問。城をバックに２人で記念撮影した。

フォロワーは「お忙しい中いいパパもしっかりやっておられますね」「お子さんに、良いお城を見学されて良かったです」とほっこり。

東国原氏は「たけし軍団」でそのまんま東として活動していた１９９０年、女優のかとうかず子と結婚。長男、長女がいるが離婚した。２０１４年に妻の春香さんと結婚。１８年１０月に男児が誕生し、「英ノ丞（ひでのじょう）」と名付けた。

最近の東国原氏といえば、来年１月の任期満了に伴う宮崎県知事選に出馬。かとうとの間に生まれた長男の加藤守氏を選対本部長に抜てきした。加藤守氏は今年３月に、第１子誕生を報告。東国原氏にとっては初孫となった。

東国原氏や加藤守氏はたびたび、家族ショットを投稿して話題に。昨年８月には、２０１４年に再婚した妻・春香さんを顔出して撮影した写真をアップしていた。