◆パ・リーグ ソフトバンク０―７楽天（３日・みずほペイペイドーム）

楽天・早川隆久投手（２７）がソフトバンク戦に先発し、７回３安打無失点、９奪三振と好投した。４試合連続のハイクオリティースタート（７回以上、自責２以下）を達成。今季２勝目を挙げ、チームの連敗ストップに大きく貢献した。

チームは現在、６連敗中。苦しい状況で早川に先発マウンドが託された。キレのある直球にスライダーを交えて打者を料理。５回に１死一塁のピンチを背負ったが、動じない。周東と近藤を左飛に打ち取り、無失点に抑えた。６回も２死二塁のピンチを背負うも、無失点に抑えた。７イニングで３安打３四球無失点、９奪三振の快投。打線が７回に先制し、今季２勝目をつかんだ。「一発をなるべくないように考えながら、丁寧にピッチングした結果かなと思います」とうなずいた。

左肩の手術後、最多となる１２０球。体力面の不安もぬぐい去った。「しんどいはしんどいですけど、まずはこういう段階を踏んでいかないと今後もないかなと思うので、まずは１２０球投げれたっていうところは自分の中ではプラスの要素」と収穫を得た。

防御率は０・９３に良化。抜群の安定感を示している左腕が熱投で、苦境にあえいでいたチームを救った。