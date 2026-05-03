◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―０巨人（３日・甲子園）＝７回降雨コールド＝

巨人は０―１と１点ビハインドの６回に先発・井上が大ピンチを迎えた。

中野の安打、森下の二塁打で無死二、三塁。ここで４回に先制適時三塁打を放っている絶好調の４番・佐藤を迎えた。

巨人は内野前進守備で勝負。初球からボール、ボールの後、低めのボール球のフォークで２球空振りを奪いカウント２―２とした。５球目、内角１４９キロ速球で見逃し三振。この状況でストライクゾーンには来ないだろう、と打者に思わせてズバッと決める捕手・大城の完璧な配球で１つのアウトを取った。

続く大山を申告敬遠で歩かせて１死満塁で、引き続き内野は前進守備。６番・小幡を１ボール２ストライクから低めのワンバウンドするフォークで空振り三振としたが捕手の大城が三塁方向にはじき、ワイルドピッチで三塁走者が生還。大城は白球を追って捕球し、倒れこみながら懸命に本塁ベースカバーの井上に送球したが、これが悪送球となり二塁走者も生還した。

大ピンチ脱出へあと一歩だったが、２点が入り点差は３点に。その後、雨が強まり７回途中で降雨コールドとなった。雨予報の中で打線が序盤の好機で先制できなかったことも響いた。

今３連戦チームは佐藤に１２打数８安打と打たれた。それでも、最後の打席で奪った見逃し三振はプラス材料。今後につなげたい。悔しい敗戦を糧にしてまた立ち向かう。（片岡 優帆）