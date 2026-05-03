◇学生アメリカンフットボール交流戦 関学大20―3日大有志の会（2026年5月3日 MKタクシーフィールドEXPO）

圧倒的な個人技で、日大有志の会に「違い」を見せつけた。3点リードの第3Q1分29秒。関学大QB星野太吾（3年）のロングパスに、WR小段天響（4年）が反応する。エンドゾーン内で相手と競り合いながら、アクロバチックな体勢でTDキャッチ。第4Q4分59秒にも、小段のセンス、身体能力が凝縮されたプレーで、29ヤードのTDパスを両腕に収めた。

「あれは2つとも同じパス。1対1にこだわるといって、前半はできていなかったので、太吾がいいボールを投げてくれて、あとはキャッチするだけでした。結果的に2つとも捕れたので、素直に喜びたい」

1回生から出場機会を得るアスリート。昨年、一昨年と2年連続で学生日本一を逃し、最終学年に懸ける思いは、だれよりも強い。

「これまで（自分のプレーは）ちょっと上手い、くらいで終わってしまっている。（今年は）ホントに別次元というか“あの代の関学のワイドユニット陣はレベルが違ったな”と全員が言って下さるようなプレーをしたい」

幹部の肩書きは背負わず、一プレーヤーとして勝負するラストイヤー。背番号4は、勝利のためだけに体を張っていく。