5月4日・5日、都内の動物園や庭園が入園無料に。「小石川後楽園」「恩賜上野動物園」など...対象施設まとめ。

まもなく、春の大型連休「ゴールデンウィーク」が始まります。2026年は、中日の平日を休みにすると8連休、5月2週目の平日も休みにすれば最大12連休に。

今回の休みは、都内で自然や動物に触れあってリフレッシュしたい......！ そんな人は、連休後半の5月4日「みどりの日」と5月5日「こどもの日」に注目です。

この2日間限定で、都立動物園や都立庭園などの施設が無料で開放されます。

誰もが知る15の施設が無料

5月4日「みどりの日」は、年齢を問わず入園料が無料に。5月5日「こどもの日」は、中学生以下を対象に入園料が無料になります。

なお、小学生以下と都内在住在学の中学生、そして身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を持参している人と付添の人は、日程を問わずいつでも無料で入園できます。

入園無料になる対象施設は、以下の通りです。

【開園時間：9時から17時まで】

・旧岩崎邸庭園

・旧芝離宮恩賜庭園

・旧古河庭園

・清澄庭園

・小石川後楽園

・殿ヶ谷戸庭園

・浜離宮恩賜庭園

・向島百花園

・六義園

【開園時間：9時30分から17時まで】

・恩賜上野動物園

・多摩動物公園

・井の頭自然文化園

・葛西臨海水族園

・神代植物公園

・夢の島熱帯植物館

多摩動物公園は、開園記念日である5月5日も年齢関係なく無料で入園できます。

ゴールデンウィークのおでかけ候補に加えてみては。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）