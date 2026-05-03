しおりを制作する「N4プロジェクト」の吉村大作代表（右）ら＝1月、大阪市城東区

被爆者の核廃絶への願いを広げようと、大阪でしおりを介した取り組みが始まった。被爆体験を描いた紙芝居にアクセスできるQRコードを印刷したしおりには、地域の商店、施設やボランティア団体、さらに購入者自身もメリットを感じられる仕掛けがある。考案者は「『三方良し』ならぬ、『四方良し』になるよう企画した。平和について日常の中で考え、自然に社会貢献ができる取り組みになれば」と語る。（共同通信＝西村曜）

1月中旬、大阪市城東区のパン屋に、折り鶴をモチーフにした図柄のしおりが並んだ。1枚300円で、売り上げの半額は同市鶴見区内のこどもホスピスに寄付、しおりの購入者は10日間、店内の商品が何度でも2割引きになるサービスが受けられた。こどもホスピスは交流サイト（SNS）でパン屋をPR。パン屋の運営会社社長は「うちの店を知らない人にも興味を持ってもらえた」と笑顔だった。

発案したのは平和活動に取り組む団体「N4プロジェクト」の吉村大作代表（45）。昨年の大阪・関西万博期間中、大阪の繁華街で広島の被爆者小倉桂子さん（88）の体験を基に描かれた紙芝居を外国人観光客に披露した。

約500人に見てもらえたといい「被爆者の体験談に触れる機会を増やし、平和を考えるきっかけをもっとつくりたい」と、しおりを考案した。

万博を訪れた「核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）」関係者にも連絡を取り、デザインについて意見をもらった。折り鶴がモチーフのキャラクターが同じ方向に飛ぶ図柄は「平和に向かって団結すべき」だという思いが込められているという。

しおりを販売したい店舗が吉村さんに連絡を取り、寄付先の団体は店舗が決める仕組みで、3月には、名古屋市の喫茶店とウクライナ難民の支援団体という組み合わせで1カ月間、喫茶店でしおりを販売した。

吉村さんはしおりを置く店舗を「ピーススタンド」と名付け、全国各地に広げていけたら、と考えている。

◎被爆体験談 1945年8月6日と9日に広島や長崎で被爆した人の体験談。悲惨な光景を目にし、二度と核兵器を使わせないために非人道性を発信する被爆者の取り組みは、世界的な「核のタブー」という規範の確立に貢献してきた。しかし被爆者の平均年齢は86歳を超え、年々経験を語ることができる人は減り続けており、継承が課題となっている。

販売されているしおり