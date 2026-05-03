憲法記念日の３日（日・祝）の夜は低気圧や前線の影響で広く雨が降り、警報級の大雨となるおそれがあります。雨のピークは日曜の夜遅くから月曜の未明にかけてとなりそうです。

あちらこちらで雨や風が強まるほか、和歌山県など紀伊山地の南西側を中心に非常に激しい降り方の所もあり、雨量が多くなる恐れがあります。

土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意が必要です。夜中の大雨となりますので安全な場所でお休みください。

みどりの日の４日（月・祝）の明け方まで広く雨が降りますが、日中は中部と南部では次第に晴れ間が戻りそうです。ただ、湿った空気が流れ込む北部では、日中もにわか雨の所がある見込みです。

朝の最低気温は前日と同じくらいかやや高く、１４～１９℃くらいの見込みです。日中の最高気温は前日と同じくらいの所が多く、２１～２４℃くらいでしょう。

こどもの日の５日（火・祝）と振替休日の６日（水・祝）は広く晴れて、お出かけ日和になるでしょう。

連休終盤は最高気温が２５℃前後まで上がる所が多く、昼間は日ざしが暑いくらいになりそうです。屋外でのレジャー活動の際はこまめな水分補給や、紫外線対策を行ってください。

連休明けはさらに気温が上がる見通しで、７日（木）は晴れて、最高気温は大阪２６℃、京都２８℃の予想で夏日の地点が続出しそうです。

連休の疲れが出やすい時期なので、体調を崩さないようにお気をつけください。