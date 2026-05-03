プロ野球 パ・リーグは3日、各地で3試合が行われました。

4位の日本ハムは首位オリックス相手に勝利しました。初回にレイエス選手のタイムリーなどで2点を先制。6回には万波中正選手が両リーグ最速の10号ソロを放ち追加点を挙げました。投げては北山亘基投手が3安打完封で2勝目。勝った日本ハムは球団通算5000勝となりました。

5位タイの楽天は2位ソフトバンクに終盤の得点で勝利。両チーム無得点の7回に太田光選手の犠牲フライで先制すると、その後は中島大輔選手のタイムリー2ベースなどで8回9回に6得点しソフトバンクを突き放しました。先発した早川隆久投手は7回無失点の好投で2勝目を挙げています。

同じく5位タイのロッテは3位の西武に大勝。藤原恭大選手の2号2ランなどで序盤3回までに5得点し、その後も打線が力を発揮し12安打10得点を挙げました。先発の毛利海大投手は7回無失点で開幕戦以来の2勝目を手にしました。なお敗れた西武はこの試合、先発・平良海馬投手が初回36球を投げ終えて緊急降板しています。

3試合の結果、順位に変動は無し。上位3チームがそろって敗れる結果となっています。

＜3日のパ・リーグ結果＞

◆日本ハム 3-0 オリックス

勝利【日本ハム】北山亘基(2勝2敗)

敗戦【オリックス】九里亜蓮(2勝3敗)

本塁打【日本ハム】万波中正10号

◆楽天 7-0 ソフトバンク

勝利【楽天】早川隆久(2勝0敗)

敗戦【ソフトバンク】尾形崇斗(0勝2敗)

◆ロッテ 10-0 西武勝利【ロッテ】毛利海大(2勝1敗)敗戦【西武】平良海馬(2勝1敗)本塁打【ロッテ】藤原恭大2号