巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が３日の阪神戦（甲子園）で６回３失点と粘投した先発・井上温大投手（２４）を称えた。

強力打線相手に粘り強さを見せた。井上は初回を三者凡退に抑える好発進を見せると、その後も３回まで無失点投球を継続。それでも４回には佐藤の適時三塁打で先制点を献上すると、６回には女房役・大城とのバッテリーエラーでさらに２点を奪われた。

それでも試合は大きく崩れることはなく、先発投手としての役割は果たした左腕。試合は７回雨天コールド負けとなったものの、２試合連続ＱＳ達成とした。

杉内コーチは「ナイスピッチングでしたよ。（ミスは）もったいなかったですけどね」と井上の力投を称えると「ボール自体は良かったから、それは継続してもらえれば」と次週の登板にも期待を寄せた。

一方で心配なのはＷエースの片翼を担う男の状態だ。この日のファーム戦で復帰登板した山崎は右肩の違和感のためわずか２球を投じて緊急降板。杉内コーチも「肩の違和感って言ってたね。僕も詳しくは聞いてないので変わらないんですけど…」と不安げな表情を浮かべるほかなかった。