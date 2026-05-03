全治は不明「怪我は少しありますが、しっかり治してまた戦います！」

ボクシングの元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）は2日、東京ドームでの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで井上尚弥（大橋）に0-3判定負けした。11回に被弾した際、左目付近を負傷。左眼窩底骨折の疑いで病院へ向かった。関係者によると、試合直後に受けたCT検査の結果は「異常なし」。しかし3日にMRIで再検査したところ、眼窩底骨折が判明したという。

中谷は井上戦の10回に偶然のバッティングで眉間から出血。続く11回にパンチを被弾した際に左目付近を負傷した。試合後に約5分取材に応じた後、眼窩底骨折の疑いがあり、病院に向かっていた。関係者によると、CT検査の結果は「選手生命に関わるほどのことではない」とされ、軽傷とみられていた。

しかし3日、MRIで再検査したところ左眼窩底骨折が判明したという。所属ジムの村野健会長によると、全治などは現時点では不明。

中谷はインスタグラムを更新し「昨晩も沢山の応援ありがとうございました！ そして井上選手ありがとうございました！」とファンと井上に対する感謝を述べ、「東京ドームのリングとても楽しかったです！」と振り返った。「怪我は少しありますが、しっかり治してまた戦います！」と状態についても触れ、再起に意欲を示した。



（THE ANSWER編集部）