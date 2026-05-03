こういうの探してた！（歓喜）【ユニクロ】サイドポケット付きで嬉しい♡「優秀ワンピ」

1枚でサマ見えが狙えてコーデ組みの時短を叶えるワンピースは、忙しい大人女性の強い味方。おしゃれなだけでなくサイドポケットが付いていると、ちょっとした小物を入れられて便利です。そんなちょっとしたこだわりが嬉しい「優秀ワンピ」を【ユニクロ】からピックアップしました。軽やかな素材感でこれからの時季も着まわしやすいから、ぜひ売り切れ前にゲットして。

メリハリシルエットのシャツワンピ

【ユニクロ】「シアサッカーシャツワンピース」\4,990（税込）

サイドポケットが付いた、清涼感あるシアサッカー素材のシャツワンピース。前後に結び位置を変えられるリボンが、コーデに甘さを添えてくれます。ウエストからフレアに広がる、メリハリあるシルエットもポイント。襟付きできちんと感があり、オフィスカジュアルにもなじむデザインです。

大人の甘さが楽しめるティアードワンピ

【ユニクロ】「リネンブレンドティアードワンピース」\5,990（税込）

華やかなティアードが目を引く、サイドポケット付きノースリーブワンピ。ウエストのリボンはアクセントになるだけでなく、キュッと絞るとシルエットをアレンジできます。インナードレスがセットになっているので、透けを気にせず着られそう。上半身はフィット感があって羽織物を重ねやすいから、大人のデイリーコーデにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M