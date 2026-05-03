北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。スポーツ報知では、第２次森保ジャパンを取材してきた６人の記者が、独自の視点から２６人を選出。「メンバー予想」ではなく「自分が監督だったら…」の視点で選んだ２６人となる。第３回は後藤亮太記者。

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３月に英国遠征で招集された２８人（最初の発表時点）とケガなどで招集外だった選手を比較しながら２６人を選出した（メンバーは年齢順）。

▼【ＧＫ（３人）】早川友基、大迫敬介、鈴木彩艶

ＧＫ３枚は英国遠征から変更なし。

▼【ＤＦ（９人）】長友佑都、谷口彰悟、渡辺剛、冨安健洋、安藤智哉、伊藤洋輝、瀬古歩夢、菅原由勢、鈴木淳之介

英国遠征の最初のメンバー発表で招集された８人＋長友を選出した。

３バックを基本布陣とすることを前提に考え、センターバックは７人。右膝負傷による長期離脱から今年２月に復帰した冨安は、まだ９０分フルタイムでの出場こそないが、能力を考えると、Ｗ杯優勝を目指す上で欠かすことが出来ない存在。英国遠征をケガで辞退した安藤はＤＦ陣では最長身の１９０センチ。板倉滉との２択で迷ったが、終盤のパワープレー対策として安藤の「高さ」を選んだ。

ＤＦ登録だが、菅原、長友はウィングバック起用が前提。過去４大会連続Ｗ杯出場の長友を選出するかどうかの議論はあるだろうが、私だったら間違いなく選出する。豊富な経験値と、チームの空気を常にポジティブにしてくれるメンタリティーは唯一無二。大会中に厳しい局面が訪れることを想定すればするほど、メンバー入りは必然とも言える。

▼【ＭＦ（９人）】遠藤航、伊東純也、鎌田大地、三笘薫、堂安律、田中碧、中村敬斗、佐野海舟、久保建英

ボランチは４枠を想定。鎌田、佐野海の“鉄板コンビ”に田中も含めた３人は堅い。主将の遠藤は、左足首負傷からの復帰途上ではあるが、５月中旬以降の実戦復帰の可能性があることから、長友とともに、精神的な支柱としてチームにいて欲しい。

守田英正は実力・実績を考えると招集されてもおかしくないが、前回カタール大会は全４試合のダブルボランチの組み合わせは遠藤、守田、田中で形成された３パターン。柴崎に出番がなかった点や、前述の３人が軸となることを考慮して選外。藤田譲瑠チマも同様の理由で外した。

両ウィングバックとシャドー（１・５列目）は、伊東、三笘、堂安、中村、久保で様々な組み合わせが可能。鈴木唯人も有力候補だが、後述のＦＷで名前を入れている町野、塩貝もシャドーでプレー出来ることを考えて招集外とした。

▼【ＦＷ（５人）】小川航基、前田大然、上田綺世、町野修斗、塩貝健人

１トップの軸はもちろん上田だが、もう一人には小川を推したい。エリア内で無類の強さを誇る生粋のゴールハンターにして、物怖じしないメンタリティー。大舞台でゴールを決めるのは、こういう選手のような気がしてならないという期待を込めてメンバーに選出。この中では「サプライズ枠」になる２１歳の塩貝は、スコットランド戦（１〇０）で見せた強烈なインパクトもあり、選出。ベルギーでゴールを量産している後藤啓介もラストピースに入れたいが、シャドー適性もある町野、塩貝、シャドー、ウィングバックでもプレー可能な前田と複数ポジション可能な選手と比較し、選外とした。

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記者が考えるだけでも、各ポジションで迷うポイントが多数あったメンバー選考。運命の「５・１５」に森保監督がどんなメンバーを読み上げるのか予想はつかないが、欧州の第一線でプレーする選手すらメンバーが保証されていないハイレベルな競争があるのは強国の証しとも言える。「Ｗ杯優勝」を目指す日本代表の戦いを期待したい。（後藤 亮太）