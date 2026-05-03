３日放送の日本テレビ系「笑点」（日曜・午後５時半）で、林家たい平が約７年ぶりに座布団を１０枚獲得し賞品を受け取った。座布団１０枚達成は、２０２５年１１月３０日放送の立川晴の輔以来、約５か月ぶり、２６年では初となる。

この日の大喜利開始時の座布団の獲得数は、林家たい平が８枚、立川晴の輔が７枚、三遊亭小遊三と桂宮治が４枚ずつ、三遊亭好楽が３枚、春風亭一之輔が０枚。冒頭に司会の春風亭昇太から「みなさん、いい答えを言った方には座布団を差し上げます。悪い答えだと取ります。座布団１０枚を獲得した賞品のキーワードは“宝の山”ということで、頑張ってください」と笑点メンバーを激励した。

１問目「渋滞でも快適な車とはどんな車なのか」というお題に対して、一之輔が「渋滞でも快適な車 たった一枚でもいいから、座布団が敷いてある車」と自虐ネタで会場の笑いを誘い座布団を１枚獲得。一之輔に反撃の兆しがあらわれる。

２問目からはベテランの好楽と小遊三も座布団を１枚ずつ獲得し、たい平と晴の輔に迫る。すかさず、たい平が司会の昇太をヨイショした回答で、あざとく座布団を１枚獲得。すると、１０枚まであと１枚を示す「白いリーチ座布団」が登場し、会場が大盛り上がり。

そこでたい平は、リーチになったにもかかわらず攻めの回答でお得意の「ふなっしージャンプ」を披露し、座布団を１枚取られてしまう。しかし、その後も果敢に攻めた回答で、「白いリーチ座布団」を取り戻す。

そして、３問目「海賊になってお頭に良い報告をする」というお題で、たい平がお得意の「新何かあったのか劇場」ネタで昇太を弄る回答をするも、今回の回答は気に入ったようで、約７年ぶりに座布団１０枚を獲得。すると、番組６０周年にちなんだ金色の６０箱の“宝の山”が運ばれてくる。

１つ目の箱を開けると高級帯が現れるも、他は空の箱。“他（た）空（から）の山”というオチにたい平はがっくりだったが、会場は爆笑に包まれた。

座布団１０枚に「やったー！」と万歳をして喜んだたい平は「久しぶり。何年ぶりだろ」とつぶやき感慨深そうだったが、１つ以外は空箱というオチには、摘まれていた箱をやけくそ気味にぶちまけ、空箱を笑点メンバー「あげるよ」と配ったり、客席に降りて観覧の女の子に「お嬢ちゃんにもあげるよ」と渡すなどしていた。