『コンビニ兄弟』大塚純子役に街田しおん キャラクター紹介（21）
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、街田しおんが演じる大塚純子を紹介する
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
街田しおんが演じる大塚純子は、志波三彦ファンクラブ会員のひとり。大塚多喜二の妻。夫とともに、老後を門司港で暮らそうと移住してきた。仕事人間の夫の代わりに家のことを長年やってきたが、新天地に住み、積極的に過ごしたいと活動する中、志波と出会い、ファンクラブのメンバーと仲良くなる。今や店長との交流が何よりの生きがい。娘が一人いる。
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本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
街田しおんが演じる大塚純子は、志波三彦ファンクラブ会員のひとり。大塚多喜二の妻。夫とともに、老後を門司港で暮らそうと移住してきた。仕事人間の夫の代わりに家のことを長年やってきたが、新天地に住み、積極的に過ごしたいと活動する中、志波と出会い、ファンクラブのメンバーと仲良くなる。今や店長との交流が何よりの生きがい。娘が一人いる。