3日放送の日本テレビ系・寄席演芸番組『笑点』で、林家たい平さん（61）が座布団を十枚獲得。たい平さんにとっては約7年ぶり、番組としては2025年11月30日放送の立川晴の輔さん（53）以来、約5か月ぶりの達成となりました。今回の賞品のキーワードは“宝の山”。その正体が明かされると、会場は爆笑に包まれました。

■“宝の山”に、たい平のリアクションは…

3日放送の大喜利開始時の座布団の獲得数は、たい平さんが八枚、晴の輔さんが七枚、三遊亭小遊三さん（79）と桂宮治さん（49）が四枚ずつ、三遊亭好楽さん（79）が三枚、春風亭一之輔さん（48）がゼロ枚でスタートしました。

たい平さんが座布団十枚獲得したのは三問目の“海賊になってお頭（おかしら）に良い報告をする”というお題でした。たい平さんがお得意の“新何かあったのか劇場”ネタで司会の昇太さんをいじる回答をするも、今回の回答は気に入ったようで、見事、座布団十枚を獲得となりました。

そして運ばれてきたのが、番組60周年にちなんだ金色の60箱の“宝の山”。一つ目の箱を開けると高級帯が現れるも、他は空の箱でした。今回の豪華賞品のキーワードは“宝の山”。そして贈られた賞品は“他（た）空（から）の山”というオチに、たい平さんはがっくりと肩を落としましたが、客席からは大きな笑い声が起こっていました。

『笑点』は1966年にスタートした日本テレビ系で放送中の寄席演芸番組で、2026年5月で放送60周年を迎えます。5月31日には、1時間半の『60周年記念生放送』をお送りします（午後4時30分〜午後6時 ※一部地域を除く）。