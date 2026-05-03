関西ジュニアメンバー、5日間日替わり生出演 『旬感LIVE とれたてっ！』特別企画放送
フジテレビ・カンテレ『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）は4日〜8日放送回に、「物価高に対抗！とれたてっ！トクするWEEK」を放送する。
【写真複数】『旬感LIVE とれたてっ！』生出演する関西ジュニアメンバー
節約レシピ、買い物術、家計の見直し、旅の楽しみ方まで、出費が続く中でも “お得に・賢く・楽しく”暮らすヒントを分かりやすく伝える。番組には、東野幸治をはじめとしたおなじみの豪華スタジオゲストに加え、関西ジュニアのメンバーも5日間日替わりで出演。世代や立場の異なるさまざまな視点から“お金と暮らし”を語り合う。
4日は大西風雅、5日は永岡蓮王（AmBitious）、6日は真弓孟之（AmBitious）、7日は浦陸斗（AmBitious）、8日は岡崎彪太郎（※崎＝たつさき）が生出演する。MCの青木源太アナウンサーはメンバーとの“縁”について「『まいど!ジャーニィ〜』（BSフジ）という番組に僕が出るたび“『とれたてっ！』に出してください！”と言ってくれて、『とれたてっ！』出演権をかけた企画をよくやっていたんです。冗談で僕が“MCの権限で皆さんをキャスティングします！” なんて言いましたが、実際はまったく僕の力じゃない（笑）。でも、僕の力ってことにしときます（笑）」と明かした。
■「物価高に対抗！とれたてっ！トクするWEEK」放送内容
・5月4日（月）「おトクに作り置き！１週間レシピ」
家族で過ごす時間が増え、食事の準備が負担になりがちなゴールデンウィークに、そのまま使える節約＆作り置きレシピを1週間分まとめて紹介。子育てと社長業を両立するスザンヌと、インスタグラムのフォロワー数90万人超の人気料理研究家・りなてぃが、忙しい時に助かる、手軽でお得な節約レシピを提案する。
・5月5日（火）「大人気スーパー“オーケー”攻略法」
食品の爆買い動画が人気を博しているギャル曽根と、スーパーマーケット研究家のスギ・アカツキ氏が、関東を中心に全国170店舗以上を展開するディスカウントスーパー“オーケー”に潜入。安さの理由から、簡単にマネできる買い物術までを徹底解剖する。
・5月6日（水）「一問一答！おカネのお悩み答えます」
MCの青木が自ら街頭インタビューを行い、生活者のリアルな疑問を調査。集まった声に対し、ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢氏が一問一答で回答する。
・7日（木）「家計のムダチェック！固定費を見直せ！」
「家計のムダ」に対し、ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢氏がアドバイス。４大固定費（住居費、保険料、通信費、サブスク費）の見直し、ポイ活などの裏技を解説する。
・5月8日（金）「贅沢（ぜいたく）旅をおトクに楽しめる裏ワザ」
旅行アナリスト・鳥海高太朗氏がゴールデンウィーク明けに費用を抑えながら贅沢（ぜいたく）に旅行を楽しむコツを紹介。鳥海氏がおすすめする、全国展開中の高級温泉旅館へ秦令欧奈アナウンサー（カンテレ）が訪れ、熱海からリポートする。
【写真複数】『旬感LIVE とれたてっ！』生出演する関西ジュニアメンバー
節約レシピ、買い物術、家計の見直し、旅の楽しみ方まで、出費が続く中でも “お得に・賢く・楽しく”暮らすヒントを分かりやすく伝える。番組には、東野幸治をはじめとしたおなじみの豪華スタジオゲストに加え、関西ジュニアのメンバーも5日間日替わりで出演。世代や立場の異なるさまざまな視点から“お金と暮らし”を語り合う。
■「物価高に対抗！とれたてっ！トクするWEEK」放送内容
・5月4日（月）「おトクに作り置き！１週間レシピ」
家族で過ごす時間が増え、食事の準備が負担になりがちなゴールデンウィークに、そのまま使える節約＆作り置きレシピを1週間分まとめて紹介。子育てと社長業を両立するスザンヌと、インスタグラムのフォロワー数90万人超の人気料理研究家・りなてぃが、忙しい時に助かる、手軽でお得な節約レシピを提案する。
・5月5日（火）「大人気スーパー“オーケー”攻略法」
食品の爆買い動画が人気を博しているギャル曽根と、スーパーマーケット研究家のスギ・アカツキ氏が、関東を中心に全国170店舗以上を展開するディスカウントスーパー“オーケー”に潜入。安さの理由から、簡単にマネできる買い物術までを徹底解剖する。
・5月6日（水）「一問一答！おカネのお悩み答えます」
MCの青木が自ら街頭インタビューを行い、生活者のリアルな疑問を調査。集まった声に対し、ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢氏が一問一答で回答する。
・7日（木）「家計のムダチェック！固定費を見直せ！」
「家計のムダ」に対し、ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢氏がアドバイス。４大固定費（住居費、保険料、通信費、サブスク費）の見直し、ポイ活などの裏技を解説する。
・5月8日（金）「贅沢（ぜいたく）旅をおトクに楽しめる裏ワザ」
旅行アナリスト・鳥海高太朗氏がゴールデンウィーク明けに費用を抑えながら贅沢（ぜいたく）に旅行を楽しむコツを紹介。鳥海氏がおすすめする、全国展開中の高級温泉旅館へ秦令欧奈アナウンサー（カンテレ）が訪れ、熱海からリポートする。