◇MLB カージナルス3-2ドジャース(日本時間3日、ブッシュ・スタジアム)

ドジャースは4試合連続2得点以下と貧打に泣き4連敗。「1番・DH」で出場した大谷翔平選手は、4打数無安打2三振の内容でした。

第1打席はマイケル・マグリビ投手のインコースのボールにセンターフライ。無死1塁で迎えた続く打席は変化球に食らいつき鋭いライナーを放ちますが、二塁手が好捕。1塁ランナーも飛び出し、ダブルプレーとなります。その後の2打席は三振に倒れました。

これで直近2試合は出塁がなく、3試合連続無安打。ロバーツ監督は大谷選手の打席について、「ちょっと興味深いところではあるんですが、本拠地の試合では翔平はしっかり立て直して、調子を取り戻してきたように見えました」とコメント。

ただ、敵地に乗り込んだカージナルス戦では、「この直近2試合に関して、少しボール球に手を出す場面が増えているかなという印象。ホームゲームのときに見せていたような内容とは、少し違いが出ている」と指摘しました。

チームは現在4連敗中。4戦連続2点以下と、投手陣を援護できていません。この日は佐々木朗希投手が6回3失点と力投をみせており、「朗希は1イニングで3点を失いましたが、それ以外はしっかり投げてくれて、クオリティスタートになりましたし、球数も100球を超えてくれたことでブルペンの負担も軽減できました。これは今後の試合にもつながっていくと思います。ただ、やはり得点が足りなかったということに尽きますね」と打線の奮起を促しました。