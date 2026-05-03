日本テレビ系「笑点」（日曜午後5時30分）が3日放送され、林家たい平が7年ぶりに座布団10枚獲得を達成した。座布団10枚達成は25年11月30日放送の立川晴の輔以来、約5カ月ぶりの獲得となり、26年初となる。

3日放送の大喜利開始時の座布団獲得数は林家たい平が八枚、立川晴の輔

が七枚、三遊亭小遊三と桂宮治が四枚ずつ、三遊亭好楽が三枚、春風亭一之輔がゼロ枚でスタート。冒頭、司会の春風亭昇太は「座布団十枚を獲得した賞品のキーワードは“宝の山”ということで、頑張ってください」と笑点メンバーを激励した。

1問目「渋滞でも快適な車とはどんな車なのか」というお題に対して、一之輔が自虐ネタで会場の笑いを誘い座布団を一枚獲得。一之輔に反撃の兆しが現れる。二問目からはベテランの好楽と小遊三も上手な回答で座布団を一枚ずつ獲得し、たい平と晴の輔の枚数に迫ると、たい平が司会の昇太をヨイショした回答で、一枚獲得した。

そして、十枚まであと一枚を示す「白いリーチ座布団」が登場し、会場が大盛り上がり。三問目「海賊になってお頭に良い報告をする」というお題で、たい平がお得意の「新何かあったのか劇場」ネタで昇太をいじる回答をするも、今回の回答は気に入ったようで、約7年ぶりに座布団十枚を獲得した。

すると、番組60周年にちなんだ金色の60箱の“宝の山”が登場。一つ目の箱を開けると高級帯が現れるも、他は空の箱だった。“他（た）空（から）の山”というオチにたい平はがっくしだったが、会場は爆笑に包まれた。