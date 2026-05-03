監督交代でさらに窮地か…吉田正尚に吹く逆風　米誌が主張　新指揮官の発言と「事実は異なる」「役割は明らかに変化した」

吉田は活躍の場を与えられるのか(C)Getty Images

レッドソックス吉田正尚は現地時間5月2日、本拠地でのアストロズ戦に代打で出場し、四球で出塁した。吉田はこれが3試合ぶりの打席となり、先月25日の監督交代以降では2試合目の出場となった。アレックス・コーラ前監督解任後も、背番号7は出場機会を継続して得られずにいる。

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開幕から低迷が続くレッドソックスは先月末、コーラ前監督に代わりチャド・トレーシー暫定監督が就任。それまでも、外野、指名打者のポジションにレギュラークラス5人が起用される“飽和状態”だったが、その中の1人である吉田の出番は監督交代以降、さらに減少した感が拭えない。

米メディア『Sports Illustrated』でも、2日配信となったレッドソックスのトピックの中で、現在の吉田の起用法に言及。コーラ前監督が解任となるまでは17試合に出場し勝負強い打撃を見せていたものの、新体制では打席に立つことさえままならず、同メディアも、「ヨシダの役割は明らかに変化した」と報じている。

さらに、トレーシー暫定監督が吉田について「役割は何も変わってはいない」と語ったコメントを紹介しつつ、同メディアは、「結局のところ、トレーシーが『大きな変化はない』と語る一方で、ヨシダが1試合しか出場していない（1日時点）事実は、それ以前とは明確に異なる」と指摘。