◆パ・リーグ ロッテ１０―０西武（３日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテは西武にゼロ封リレーで勝利。同一カード３連敗を阻止し、借金を３に減らした。初回には２四球で１死一、二塁のチャンスを迎えると、３番のポランコが西武の先発・平良海馬から右前適時打を放ち、１点を先制した。

ヒーローインタビューでポランコは「絶好調ね。コンディション、本当に絶好調ね。グッド」と日本語で話し、ファンの声援に応えた。難敵・平良の攻略に「平良投手は良い投手ですけども、自分も良いバッターですので、しっかり勝負して勝てるようにいきました」と語ると、スタンドのファンから歓声が沸き上がった。

ポランコが火をつけた打線は１２安打１０得点と爆発。「本当に良い攻撃でした。練習から試合でもすごく良いエネルギーで臨みましたし、今日は勝てるようにみんなで必死になって頑張りました。そしてピッチャーも頑張ってくれました」と笑顔で言った。

ファンには「ゴールデンウィークを楽しんでください」と呼びかけ、「お仕事体験」の小学生からの「好きな日本語は何ですか？」との問いには「食べるのが大好きなので、『いただきます』という言葉が好きです」とＰ砲。どんな好投手も、ぺろりと平らげる。