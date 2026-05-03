◆パ・リーグ ソフトバンク０―７楽天（３日・みずほペイペイドーム）

楽天がソフトバンクに勝利し、連敗を「６」でストップした。

試合前時点で６連敗中の苦しい状況で早川に先発マウンドが託された。キレのある直球にスライダーを交えて打者を料理。５回に１死一塁のピンチを背負ったが、動じない。周東と近藤を左飛に打ち取った。６回も２死二塁のピンチを背負うも、無失点。７イニングで１２０球を投じて、３安打３四球無失点、９奪三振の快投で主導権を渡さなかった。

楽天・三木肇監督は早川の投球を絶賛。「選手がよく頑張ってくれた。特に早川。よく粘って、チームはちょっと重たいというか苦しいところだったけど、７回投げ切ってくれて。ナイスピッチングだった。（７回の続投は）いろいろな選択肢がもちろんある中だったけど、彼に任せたところでしっかり期待に応えてくれた」と褒めちぎった。

早川を援護したい打線は両チーム無得点の７回につながった。先頭の村林が左前安打で出塁し、１死二塁から代打の渡辺佳が左前安打。１死一、三塁へと好機を拡大すると、太田が左犠飛を放ち、待望の得点を刻んだ。さらに、８回は村林の右犠飛と中島の適時打で追加点。９回にも４点を奪い、勝ちきった。

終盤に打線が爆発して７得点。指揮官は「投手が変わったところで村林から、先制点、後半だったけども先に点取れたのは大きかった。野手の後半は良かったと思うんだけど、その形に繋げれたのは、今日はもう早川に尽きるんじゃないかなと思いますね」と野手陣をねぎらいつつ、先発した早川の投球を改めて称賛した。