◆パ・リーグ ロッテ１０―０西武（３日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテは西武に０封リレーで勝利。同一カード３連敗を阻止し、借金を３に減らした。先発したドラフト２位ルーキー・毛利海大＝明大＝の好投が光った。力強いストレートにツーシームも切れ、７回を６安打無失点。プロ入り後最長イニング、最多の球数（１０３）を投げきり、２勝目を手中に収めた。

勝利は開幕投手を務めた３月２７日の西武戦（ＺＯＺＯマリン）以来。ヒーローインタビューでは「最高です！」と笑みがあふれた。

「ここ２試合、中継ぎの方に迷惑をかけてばかりだったので、なんとか長いイニングを投げて、中継ぎ陣を休ませながらいきたいなと思ってました」と先発の重責を全うした。

超満員のファンの前での快投に「本当に熱い声援が自分たちの力になっていると思うので、今後とも応援のほど、よろしくお願いします。本日はありがとうございました」と一礼した。

また、「子どもお仕事体験」が行われたこの日、小学生から「一日に何杯ぐらいご飯を食べますか？」と質問されると「朝昼晩で５杯ぐらいですかね」と笑顔で回答。今後も白星を“おかわり”していく。