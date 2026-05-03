プロ野球のファーム・リーグは3日、交流戦7試合が行われた。

ヤクルトは阪神戦（戸田）に4―2。先発・小沢が1回無安打1奪三振無失点で、2番手・石原が3回1安打3奪三振無失点で2勝目を挙げた。松本直が6回の2号ソロなど3安打、沢野が2安打2打点。阪神先発の育成選手・マルティネスは5回4安打3失点で2敗目。ディベイニーが2安打1打点、嶋村が2安打。

オリックス―ロッテ戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）は0―0の8回表で暗黒コールドゲームとなり引き分け。オリックス先発・斎藤は2回2安打無失点。右肘のトミー・ジョン手術からの復帰を目指す育成選手の宇田川が2番手で登板し、1回を無安打1奪三振で無失点に抑えた。宜保が2安打。ロッテ先発の育成選手・森は5回5安打7奪三振で無失点。打線は3安打に終わった。

ソフトバンクは中日戦（ナゴヤ）に2―1。先発・大野が8回6安打1失点で無傷の3勝目を挙げた。育成選手の桑原が3回の先制1号ソロなど2安打。中日先発・草加は4回3安打1失点で、2番手・松木平が3回2安打1失点で2敗目（1勝）。

巨人は広島戦（ジャイアンツタウン）に3―2で逆転サヨナラ勝ち。9回無死満塁で代打・岡田が同点の中犠飛。続く育成選手の中田がサヨナラの中前適時打を放った。中田は2安打2打点、泉口が2安打。先発・山崎は0/3回を無安打無失点で降板し、7番手・平内が1回1安打1奪三振無失点で1勝目（1敗）。広島先発・アドゥワは6回2安打無失点。育成選手の名原、田村、林が2安打をマークした。

日本ハムはハヤテ戦（沼津）に6―4。細川が初回の2号2ランなど3打点。吉田が5安打2打点をマークした。先発・山崎は6回7安打1失点で、3番手・池田が1回3安打1奪三振3失点で1勝目（1セーブ）。ハヤテは倉本が2安打1打点、仲村と広沢が2安打。先発・代木は4回8安打3失点。

DeNAはオイシックス戦（横須賀）に6―1。先発の育成選手・金渕が6回6安打1失点で1勝目（2敗）を挙げた。森が4安打3打点、石上が2安打2打点。オイシックス先発・宮森は3回3安打1失点。

西武は楽天戦（森林どりスタジアム泉）に9―2。先発の育成選手・川下が6回1/3を6安打7奪三振1失点で地区単独トップの5勝目（1敗）。仲三が2安打3打点、佐藤太が2安打2打点、仲田が2安打を放った。楽天先発のドラフト1位・藤原（花園大）は4回2安打無失点。ドラフト4位・大栄（学法石川）が9回に1号ソロ。ワォーターズが2安打。