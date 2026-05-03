ボクシングの世界４団体スーパーバンタム級タイトル戦で、中谷潤人（Ｍ・Ｔ）に３―０で判定勝ちした統一王者の井上尚弥（大橋）が３日、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）バンタム級王座を防衛した弟の拓真（大橋）とともに横浜市内で記者会見、「一夜明け会見を拓真とともに迎えることができ、うれしく思う」と心境を語った。

国内で開催されたボクシング興行で最多となる５万５０００人の大観衆が東京ドームに詰めかけた中、高度な技術戦で中谷を下した尚弥は、「肉体的なダメージはないが、張り詰めて来た精神的なダメージをリセットしたい」と言う。

１０回に偶然のバッティングで左目上を切り、１１回には尚弥の右アッパーで左目下を負傷した中谷に対する思いを聞かれると、「このまま、たたきのめそう、という気持ちが１００％ではなかった。初めての、複雑な感情だった」と打ち明けた。

今後の具体的な計画は「白紙」とし、「また東京ドームでやれるよう、良い試合をしていかないといけない」と語った。

５階級制覇を目指した井岡一翔（志成）に快勝した拓真は「ジャブ（の打ち合い）で勝つ、というテーマを遂行できたのが一番の勝因」と語った。