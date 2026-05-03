EXILEのAKIRA（44）が3日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。19年に結婚した台湾人の女優・林志玲（リン・チーリン、51）とのなれそめを語った。

リン・チーリンとの出会いを聞かれ、「妻と最初に出会ったのは舞台。友達から始まって」と回想。「言葉通じなくて、お互いカタコトだったので、言葉が通じ合わない分、ストレートにいくしかない」と出会った当時を振り返った。

「日本語ってあいまいなんですよね。奥ゆかしさもあるけど。いい意味でストレートな感じは表現方法としては良かったのかもしれないですね」としみじみ。

遠距離恋愛でともに多忙。なかなか会えるタイミングがなかったといい、「お互いが通じ合ってからは、時間を見つけて通ったり、日帰りとかありましたね」と弾丸で会いに行っていたことを告白。「日帰りって行っても朝一で行って昼着いて、お昼食べて、すぐ帰るとか」と旅程を明かしつつ、「でも、なんか一瞬の1〜2時間が貴重で」とかみしめた。

MCの満島真之介は「甘酸っぱいと言うか…キュンとするな〜」と一途な遠距離恋愛に興奮し、EXITの兼近大樹も「大人ですね」と驚いた。

また、交際のきっかけは妻の特別な存在だった祖母が亡くなった後の電話だったことも明かした。「疲れ果てて寝たんですよ」とリン・チーリンが電話中に寝てしまったという。「電話を切れずにつないだまま、2〜3時間経って、向こうが起きて、まだ（電話が）つながってたっていうのが決め手らしいですね」と打ち明けた。

すると、MCの2人は「めっちゃいい」「いい」「たまらんな〜」と大興奮だった。