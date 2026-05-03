仔猫のお世話に積極的な先住猫。オス猫なのに、仔猫たちへの母性が爆発？【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
思えば、やたらと保護猫を受け入れる人生だった。ライブドア公式ブログ「猫の手貸して」著者・ぴなぱさん（@pinapapinapa）は、3人の娘と夫の5人暮らし。昔から動物が好きで、保護団体などは通さず4匹の保護猫と暮らしてきた。どうやら、猫のしもべ（飼い主）になりそうな人間の調査や発掘をしているという秘密組織・ねこねこネットワーク（NNN）から「優良物件」としてロックオンされているようで――？
■仔猫たちを保護したのはいいものの、エサ代がお財布に大打撃に
――仔猫たちを保護する生活の中で、睡眠時間の短さや暖房・エサ代など特に大変だったことを教えてください。
ぴなぱさん（以下、ぴなぱ）：日中、大学やバイトに通う合間にお世話するのも大変だったんですが、中でもエサ代がお財布に痛かったです。仔猫用のミルクを買っていたので、大学生の収入ではやりくりが大変でした。幸い、2缶ほどでミルク時期が終わってくれたのです。当時はお金がなかったので、歯が生えてきた段階ですぐに離乳食を試して、食べられそうな段階でどんどんカリカリに移行しましたね。
――ミルクを要求して鳴く仔猫たちの姿が描かれていますが、鳴き声による近隣トラブルは起きなかったのでしょうか？
ぴなぱ：音による近隣トラブルはなかったです。むしろ、下の階にはよく吠える犬がいましたし、部屋に数人で集まってにぎやかに遊んでいる人たちもいたので、そういう意味でも住民はみんな騒音に寛容だったのかなと思います。今となっては、仔猫の鳴き声を気にする人がいなくてラッキーだったなと思っています。
――先住猫の茶トラが甲斐甲斐しく育児をサポートしてくれている様子が印象的でした。特に「助かったな」と実感したことはありますか？
ぴなぱ：仔猫が頻繁に「ミーミー」と鳴いていたので、そうして鳴いてるときにくっついてあやしてくれたことに助けられていました。本来は母猫のおっぱいを吸っている時期なので、仔猫たちもおっぱいを吸おうとしていたんです。でも、母猫はいないので、茶トラが代わりにおっぱいがあるかのように吸わせてあげていたので助かりましたね。茶トラのお腹には何も吸うものはないんですが（笑）。当時はどうしてもミルクの時間通りに帰るのが難しい日もあったので、私が帰るまで仔猫の相手をしてくれたのは本当にありがたかったです。
取材・文＝押入れの人