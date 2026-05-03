元ばんばんざい流那「1人で立てる様に」娘の顔出しショット公開「はんくんの眼差しが優しい」「あっという間に成長してる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/03】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が5月2日、自身のInstagramを更新。立てるようになった娘と夫のはんくんを映した動画を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳美女インフルエンサー「可愛すぎて悶絶」娘の姿公開
流那は、「今日は天気が良かったからみんなで公園に」と報告し、芝生のある公園で過ごした娘と自身のショットや、娘とはんくんとの動画を投稿。「1人で立てる様になって昨日2歩あるいた」と長女の成長について報告し、はんくんに見守られながらしっかりと立った長女が、ボールで遊ぶ姿を公開している。
この投稿には「幸せの詰め合わせ」「娘ちゃんママに似てる」「可愛すぎて悶絶」「最高の思い出になる投稿」「愛情いっぱい」「はんくんの眼差しが優しい」「あっという間に成長してる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳美女インフルエンサー「可愛すぎて悶絶」娘の姿公開
◆流那、公園で遊ぶ娘の動画公開
流那は、「今日は天気が良かったからみんなで公園に」と報告し、芝生のある公園で過ごした娘と自身のショットや、娘とはんくんとの動画を投稿。「1人で立てる様になって昨日2歩あるいた」と長女の成長について報告し、はんくんに見守られながらしっかりと立った長女が、ボールで遊ぶ姿を公開している。
◆流那の投稿に反響
この投稿には「幸せの詰め合わせ」「娘ちゃんママに似てる」「可愛すぎて悶絶」「最高の思い出になる投稿」「愛情いっぱい」「はんくんの眼差しが優しい」「あっという間に成長してる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】