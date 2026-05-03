板野友美、ほっそり二の腕際立つキャミコーデ披露「肩のライン綺麗」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/05/03】元AKB48でタレントの板野友美が5月2日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのキャミソールを着こなしたファッションを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳元AKB神7「お洒落上級者」と話題の露出コーデ
板野は「甘めのレースキャミにマスキュリンなスラックス合わせすき」とつづり、街角でのショットを複数枚投稿。紺色の花柄にレースがあしらわれたキャミソールに白のワイドスラックス、肩には鮮やかなピンクのシャネルのバッグを合わせ、美しい腕のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「お洒落上級者見習いたい」「腕のライン綺麗」「甘辛コーデオシャレで素敵」「スタイル抜群」「いつも自分に似合う服を知ってて尊敬」などと反響が寄せられている（modelpress編集部）
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◆板野友美、レースキャミ＆スラックスのコーデ披露
板野は「甘めのレースキャミにマスキュリンなスラックス合わせすき」とつづり、街角でのショットを複数枚投稿。紺色の花柄にレースがあしらわれたキャミソールに白のワイドスラックス、肩には鮮やかなピンクのシャネルのバッグを合わせ、美しい腕のラインが際立っている。
◆板野友美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お洒落上級者見習いたい」「腕のライン綺麗」「甘辛コーデオシャレで素敵」「スタイル抜群」「いつも自分に似合う服を知ってて尊敬」などと反響が寄せられている（modelpress編集部）
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