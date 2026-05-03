田舎暮らしのために買ったランクル

「初めに買ったのは、100系のランドクルーザー。でも、妻が好きになれないと話すので、結局14台も買い足すことに」。と苦笑いするのは、トーマス・オーブリー・フレッチャー氏。彼のオフローダー・コレクションは、今も数が増え続けている。

【画像】1人の英国人がコレクションするランドクルーザー 現行の250と300、ハイラックスも 全156枚

グレートブリテン島中部、ロンドンの北東に位置するバッキンガムシャー州。ひっそり佇む倉庫には、所狭しとランドクルーザーが並んでいた。ランドローバーが生まれた英国にあって、反骨精神のようなものを感じる景色かもしれない。



イエローのトヨタ・ランドクルーザー FJ40と、シルバー・グレーのHJ61 マックス・エドレストン（Max Edleston）

フレッチャーが、1台目のランドクルーザーを買ったキッカケは、田舎暮らしを始めたから。妻や子ども3人と自然へ近い環境で生活するには、オフローダーが必要だった。ただし、ランドローバー・レンジローバーは、小さな町では少し目立ちすぎた。

原点にあるのは1951年のトヨタ・ジープBJ

そこでフレッチャーが選んだのが、ダーク・グリーンが似合う、100系。逞しいスタイリングへ以前から惹かれていたそうだが、乗り始めて数か月も経たない内に、圧倒的なタフさへ心が奪われたらしい。

「以前に、土砂降りの中を運転していた時の安心感は、忘れられません。ランドクルーザーは、すべての部品に余裕があります。エアフィルターのケースなんかも、不自然なほど大きいんです」。とはいえ、6年間で2桁へ台数を増やしたことには驚いてしまう。



トヨタ・ランドクルーザー（FJ40／1960〜1986年／海外仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ランドクルーザーは、レンジローバーの日本製ライバル。現在の英国では250系しか売られていないが、ボディサイズや価格帯の異なる、複数のモデルが今でも世界市場で提供されている。ランドローバーより早く、直列6気筒エンジンを採用してもいる。

この原点にあるのは、警察予備隊の登用を前提にしたオフローダー、1951年のトヨタ・ジープBJ。1954年にランドクルーザーと命名され、輸出が始まった。

信頼性や堅牢性の土台にある巧妙な設計

1955年にBJ系は20系へ改良。1960年には40系へ進化を遂げ、生産拠点はブラジルにも設けられた。日本では1986年に生産を終えるが、2001年までにラインオフした40系ランドクルーザーは、合計100万台以上に登る。

確固たる支持を集めた理由といえる、圧倒的な信頼性や堅牢性の土台にあるのは、巧妙な設計にある。錆びやすい溶接されたボックス構造ではなく、シャシーにはコの字状の部材を採用し、当初から長持ちすることが意識されていた。



トヨタ・ランドクルーザー（FJ40／1960〜1986年／海外仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

もちろん、フレッチャーも40系を所有する。4.2L直6ガソリンエンジンを積んだ、FJ40を。ニュージーランドで暮らす庭師の移動手段だった1台を、輸入したそうだ。当初はレストアする計画だったが、実物を見て、この風合いを保とうと決めたらしい。

ボディには、サビでできた穴がちらほら。車内は想像以上に簡素で、フロアにはゴムマットが敷かれているが、防音材は基本的にない。

直6エンジンで意外なほど活発に走る40系

日本車では珍しく、人間工学には改善の余地がある。クラッチペダルを踏むと、左足が飛び出たヒンジへ引っかかりがち。4速マニュアルのシフトレバーは、上半身を動かす必要があるほどストロークが長い。

それでも、変速感は充分に滑らか。クラッチも重すぎない。1960年代の四輪駆動車だから、ステアリングの反応はそれなりに曖昧だが。



トヨタ・ランドクルーザー（FJ40／1960〜1986年／海外仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

発進させると、V8エンジンを積んだ同時期のランドローバー・シリーズIII（後のディフェンダー）より明確にパワフル。直6エンジンは126psを発揮し、低域から頼もしいトルクを引き出せ、意外なほど活発に走る。

他方、路面は滑らかでも、ボディのあちこちからガタガタ・ギシギシとノイズが聞こえる。リーフスプリングは硬く、大人1人だけではリアが暴れがち。あぜ道を30km/h程度で流せば、身体がシートの上で跳ねてしまう。

この続きは、英国のトヨタ・ランドクルーザー・マニア（2）にて。