元TOKIOの松岡昌宏（49）が3日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。宿選びの“絶対条件”を明かす場面があった。

リスナーから休日のホテル料金が高いとのメールが寄せられ、最近の宿泊事情を問われた松岡は「最近はホテルじゃなくて、ちょっと旅館に行きましたね。とある場所の」と打ち明けた。

YouTubeの撮影で行ったとし「でもそうなのよ、休日ってさ、土日じゃない？金土はホテル凄い値段変わるんだよね。凄い高くなるじゃない」と話した。

「そうだよね。ホテル高い問題なんとかしてほしいよね」と同調。「もちろん安いところでもいいんだよ」としたものの、「そうするとね、大浴場がないとか」と続けた。

「俺みたいに大浴場、サウナがあるから泊まるんだっていう。むくみを解消するために、次の日の仕事のためにっていう泊まりでやっている人間としては、多少お金かかっても、ちょっと高いところ入るけど」と自身の譲れない条件を挙げ、「でもそうですよねえ。でもちょっとでも安い方がいいもんね。言ってること分かる」と繰り返した。