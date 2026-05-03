プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が中谷潤人（28＝M.T）を3―0の判定で破った東京ドームでの防衛戦から一夜明けた3日、横浜市内の所属ジムで会見した。

井上は次戦について、試合後の会見と同様に「スケジュールも含めて白紙です」と強調した。来年2月に名古屋で世界スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（米国、帝拳）との対戦計画も報じられ、「ビックリした」と笑った大橋ジムの大橋秀行会長は「期間（各団体の指名期限）もあるので」と指摘。さまざまな条件が絡み合う中、今年は中谷戦1試合だけの可能性もあるかと問われると「（年内に試合しない）可能性はありますね。去年は4試合だったので」と否定しなかった。

年内に試合を行う場合はスーパーバンタム級の防衛戦か、との問いには「ちょっと分からない」と答え、「この名前があれば4団体じゃなくても、剥奪されて3団体でも2団体でも1団体でも全く問題はない」と4団体王座にこだわらずマッチメークする可能性も明かした。

フェザー級転向の準備はできているか、との声には「順調に」と手応えを示した上で、「ただ、たぶん中谷選手はスーパーバンタム級でチャンピオンになると思う。フェザー級に上げてまたチャンピオンになる。たぶんスーパーフェザー級まで上げると思う。上げれば上げるほど強くなる」と中谷の階級アップについて言及。フェザー級で中谷と再戦する可能性には「それも面白い」とうなずいたが、「中谷（の体）を計量で見たときは（昨年12月の）サウジアラビアで見た時と全然違ってビックリした。凄い体でしたね。もう2、3戦したらスーパーバンタムでも凄いんじゃないですか」と警戒感を口にした。