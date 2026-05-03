「顔面重要文化財」 AKB48“美女センター”が生放送登場→ネット騒然
AKB48の伊藤百花が、2026年5月3日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（日曜前9：54）に出演し、そのビジュアルとトーク力で大きな反響を呼んでいる。“顔面重要文化財”と紹介された異例のキャッチコピーも相まって、SNS上では絶賛の声が相次いだ。
【写真】生放送に登場したAKB48の美女センター
番組では、お笑いコンビ・爆笑問題の太田光と田中裕二がMCを務める中、伊藤が「AKB48顔面重要文化財と話題」「68枚目シングルで2作連続センター決定」として登場。真っ白な衣装に身を包み、スタジオに現れると、その端正な顔立ちがひときわ目を引いた。
放送では、北海道・旭山動物園の元飼育員による死体損壊事件や、東京都福生市で発生した殺人未遂事件などについても言及。伊藤は適切に質問やコメントを行い、ビジュアルだけでなく対応力の高さも示した。
SNSでは放送中から反響が広がり、「サンジャポにめちゃくちゃかわいい子出てるけどAKBなん!?」「いくらなんでも可愛すぎる」「顔面国宝です」「トークもいけるんだな」「これほど高水準でビジュアル、フレッシュさ、安心感を備えたメンバーは珍しい」など称賛の投稿が相次いだ。「顔面積の半分くらい目が占めてるんじゃない」「横顔良き」といった具体的なビジュアルへの言及も多く見られた。
伊藤は2024年3月にAKB48の19期研究生として加入し、25年12月に正規メンバーへ昇格。8月発売予定の68枚目シングルでは、2作連続でセンターを務めることが決定している。今回の出演をきっかけに、グループ内外での存在感はさらに高まりそうだ。
【写真】生放送に登場したAKB48の美女センター
番組では、お笑いコンビ・爆笑問題の太田光と田中裕二がMCを務める中、伊藤が「AKB48顔面重要文化財と話題」「68枚目シングルで2作連続センター決定」として登場。真っ白な衣装に身を包み、スタジオに現れると、その端正な顔立ちがひときわ目を引いた。
SNSでは放送中から反響が広がり、「サンジャポにめちゃくちゃかわいい子出てるけどAKBなん!?」「いくらなんでも可愛すぎる」「顔面国宝です」「トークもいけるんだな」「これほど高水準でビジュアル、フレッシュさ、安心感を備えたメンバーは珍しい」など称賛の投稿が相次いだ。「顔面積の半分くらい目が占めてるんじゃない」「横顔良き」といった具体的なビジュアルへの言及も多く見られた。
伊藤は2024年3月にAKB48の19期研究生として加入し、25年12月に正規メンバーへ昇格。8月発売予定の68枚目シングルでは、2作連続でセンターを務めることが決定している。今回の出演をきっかけに、グループ内外での存在感はさらに高まりそうだ。