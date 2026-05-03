おのののか、ピンクのワンピース着こなした娘公開「お人形さんみたい」「お父さん似かな？」と反響
【モデルプレス＝2026/05/03】タレントのおのののかが5月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の姿を公開した。
【写真】334歳美人タレント「可愛すぎる」娘公開
おのは「ケーキ買うついでにおさんぽ」とラグジュアリーなホテルのソファーで撮影した娘のショットを投稿。ピンクのふわりとしたワンピースを着用した娘が、片手を顎に、もう一方の手を膝に乗せたポーズで座り、口角を上げてカメラの方を向いている姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「おすましポーズ可愛すぎる」「お父さん似かな？」「おしゃれしてお出かけ素敵」「お人形さんみたい」「娘さん大きくなってる」などの声が上がっている。
おのは夫で競泳の塩浦選手と2020年9月に結婚。2021年10月に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】334歳美人タレント「可愛すぎる」娘公開
◆おのののか、娘公開
おのは「ケーキ買うついでにおさんぽ」とラグジュアリーなホテルのソファーで撮影した娘のショットを投稿。ピンクのふわりとしたワンピースを着用した娘が、片手を顎に、もう一方の手を膝に乗せたポーズで座り、口角を上げてカメラの方を向いている姿を公開した。
◆おのののかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おすましポーズ可愛すぎる」「お父さん似かな？」「おしゃれしてお出かけ素敵」「お人形さんみたい」「娘さん大きくなってる」などの声が上がっている。
おのは夫で競泳の塩浦選手と2020年9月に結婚。2021年10月に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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