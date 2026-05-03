転んで頭を強打！意識があれば安心は本当？24時間は様子見すべき理由を救急医が解説

おでかけやレジャーが増えるゴールデンウィーク。転んだりぶつけたりして、「頭を打ってしまった！」という場面に出くわすこともあります。

そんなときに慌てないために、知っておきたい対処法をクイズ形式でご紹介。迷いがちな選択を確認しながら、落ち着いて行動できるよう備えておきましょう。

転んで、頭を強打。意識はあって、出血はないけど……

A 意識や反応があればOK

B 24時間は様子をみる

正解は……B 24時間は様子をみる

ぶつけてすぐに異常がなくても、6〜24時間は要注意。48時間はできるだけ安静に過ごし、意識の状態や麻痺、頭痛や嘔吐などの異変がないか観察が必要です。何らかの症状が出たり、悪化したりしたら、専門病院や総合病院の救急外来を受診しましょう。とくに、高齢者や抗凝固薬（血液をさらさらにする薬）を使用中のかたは高リスクなので注意が必要です。

また、顔や頭に大きなダメージを受けた場合は、首の骨（頸椎）を痛めている可能性があり、首の安静を保つ必要があります。意識がはっきりしない場合は、頭を手でやさしく支えて、首が大きく動かないようにします。119番通報するかすみやかに医療機関の受診を。

教えてくれたのは…原一央さん

東京ベイ・浦安市川医療センター ERの医師、原一央さんに教わりました。

かかりつけ医がお休みのことも多いゴールデンウィーク。様子を見る目安を知っておくことで、落ち着いて対応しやすくなります。いざというときも、あわてず見守れるようにしておきたいですね。

（『オレンジページ』2026年5月2日号より）