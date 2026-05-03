転んで頭を強打！意識があれば安心は本当？24時間は様子見すべき理由を救急医が解説
おでかけやレジャーが増えるゴールデンウィーク。転んだりぶつけたりして、「頭を打ってしまった！」という場面に出くわすこともあります。
そんなときに慌てないために、知っておきたい対処法をクイズ形式でご紹介。迷いがちな選択を確認しながら、落ち着いて行動できるよう備えておきましょう。
転んで、頭を強打。意識はあって、出血はないけど……
A 意識や反応があればOK
B 24時間は様子をみる
正解は……B 24時間は様子をみる
ぶつけてすぐに異常がなくても、6〜24時間は要注意。48時間はできるだけ安静に過ごし、意識の状態や麻痺、頭痛や嘔吐などの異変がないか観察が必要です。何らかの症状が出たり、悪化したりしたら、専門病院や総合病院の救急外来を受診しましょう。とくに、高齢者や抗凝固薬（血液をさらさらにする薬）を使用中のかたは高リスクなので注意が必要です。
また、顔や頭に大きなダメージを受けた場合は、首の骨（頸椎）を痛めている可能性があり、首の安静を保つ必要があります。意識がはっきりしない場合は、頭を手でやさしく支えて、首が大きく動かないようにします。119番通報するかすみやかに医療機関の受診を。
教えてくれたのは…原一央さん
東京ベイ・浦安市川医療センター ERの医師、原一央さんに教わりました。
かかりつけ医がお休みのことも多いゴールデンウィーク。様子を見る目安を知っておくことで、落ち着いて対応しやすくなります。いざというときも、あわてず見守れるようにしておきたいですね。