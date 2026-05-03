琉球vs鹿児島 スタメン発表
[5.3 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第14節](沖縄県陸)
※18:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 21 梅田陸空
DF 3 菊地脩太
DF 14 鈴木順也
DF 27 船橋勇真
MF 6 志慶眞巧洋
MF 8 堀内颯人
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 17 加藤悠馬
MF 39 庵原篤人
FW 9 浅川隼人
控え
GK 50 川島康暉
DF 22 神谷凱士
DF 35 千葉和彦
MF 7 茂木駿佑
MF 13 岩本翔
FW 19 佐藤未勇
FW 23 曽田一騎
FW 26 カル・ジェニングス
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 73 熊倉匠
DF 4 広瀬健太
DF 16 村松航太
DF 23 小島凛士郎
DF 44 青木義孝
MF 8 藤村慶太
MF 11 福田望久斗
MF 32 梅木翔斗
MF 41 三品直哉
FW 9 有田稜
FW 36 米澤令衣
控え
GK 1 藤嶋栄介
DF 35 江川慶城
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
FW 10 武星弥
FW 18 河村慶人
FW 39 T. Toyama
FW 55 中山桂吾
監督
村主博正
※18:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 21 梅田陸空
DF 3 菊地脩太
DF 14 鈴木順也
DF 27 船橋勇真
MF 6 志慶眞巧洋
MF 8 堀内颯人
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 17 加藤悠馬
MF 39 庵原篤人
FW 9 浅川隼人
控え
GK 50 川島康暉
DF 22 神谷凱士
DF 35 千葉和彦
MF 7 茂木駿佑
FW 19 佐藤未勇
FW 23 曽田一騎
FW 26 カル・ジェニングス
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 73 熊倉匠
DF 4 広瀬健太
DF 16 村松航太
DF 23 小島凛士郎
DF 44 青木義孝
MF 8 藤村慶太
MF 11 福田望久斗
MF 32 梅木翔斗
MF 41 三品直哉
FW 9 有田稜
FW 36 米澤令衣
控え
GK 1 藤嶋栄介
DF 35 江川慶城
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
FW 10 武星弥
FW 18 河村慶人
FW 39 T. Toyama
FW 55 中山桂吾
監督
村主博正