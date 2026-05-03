[5.3 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第14節](沖縄県陸)

※18:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[FC琉球]

先発

GK 21 梅田陸空

DF 3 菊地脩太

DF 14 鈴木順也

DF 27 船橋勇真

MF 6 志慶眞巧洋

MF 8 堀内颯人

MF 11 石浦大雅

MF 15 荒木遼太

MF 17 加藤悠馬

MF 39 庵原篤人

FW 9 浅川隼人

控え

GK 50 川島康暉

DF 22 神谷凱士

DF 35 千葉和彦

MF 7 茂木駿佑

MF 13 岩本翔

FW 19 佐藤未勇

FW 23 曽田一騎

FW 26 カル・ジェニングス

FW 89 高木大輔

監督

平川忠亮

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 73 熊倉匠

DF 4 広瀬健太

DF 16 村松航太

DF 23 小島凛士郎

DF 44 青木義孝

MF 8 藤村慶太

MF 11 福田望久斗

MF 32 梅木翔斗

MF 41 三品直哉

FW 9 有田稜

FW 36 米澤令衣

控え

GK 1 藤嶋栄介

DF 35 江川慶城

MF 14 吉尾虹樹

MF 20 圓道将良

FW 10 武星弥

FW 18 河村慶人

FW 39 T. Toyama

FW 55 中山桂吾

監督

村主博正