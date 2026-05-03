ピラフ星人、アニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期ED起用のメジャーデビュー曲「Shalala」MVを公開

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ピラフ星人の最新曲「Shalala」のMVが、5月3日に公開された。

■「ワクワクが止められない帰り道」をコンセプトにしたMVに

「Shalala」は、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期EDテーマに起用されている、ピラフ星人のメジャーデビュー楽曲。6月17日にはCDのリリースも控えている。

本MVは「ワクワクが止められない帰り道」をコンセプトに、楽曲の持つ疾走感を視覚的にも表現した作品に仕上がっている。

■リリース情報

2026.04.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Shalala」

2026.06.17 ON SALE

SINGLE「Shalala」

https://pilafalien.lnk.to/Shalala_CD

■関連リンク

ピラフ星人 OFFICIAL X

https://x.com/pilaf1001

TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』番組サイト

https://mission-yozakura-family.com

■【画像】「Shalala」ジャケット 他

「Shalala」ジャケット画像

(C)権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS