ピラフ星人、アニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期ED起用のメジャーデビュー曲「Shalala」MVを公開
ピラフ星人の最新曲「Shalala」のMVが、5月3日に公開された。
■「ワクワクが止められない帰り道」をコンセプトにしたMVに
「Shalala」は、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期EDテーマに起用されている、ピラフ星人のメジャーデビュー楽曲。6月17日にはCDのリリースも控えている。
本MVは「ワクワクが止められない帰り道」をコンセプトに、楽曲の持つ疾走感を視覚的にも表現した作品に仕上がっている。
■リリース情報
2026.04.19 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Shalala」
2026.06.17 ON SALE
SINGLE「Shalala」
https://pilafalien.lnk.to/Shalala_CD
■関連リンク
ピラフ星人 OFFICIAL X
https://x.com/pilaf1001
TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』番組サイト
https://mission-yozakura-family.com
■【画像】「Shalala」ジャケット 他
「Shalala」ジャケット画像
(C)権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS