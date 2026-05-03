◇パ・リーグ オリックス0―3日本ハム（2026年5月3日 エスコンF）

劣勢の試合展開で、オリックス・入山が自らの役割を果たした。

3点を追う7回2死一塁でこの日3安打のレイエスを迎えた場面で、2番手左腕・山田を救援。いきなり2ボールとするも、3球目の高め150キロ直球で右飛に打ち取り、難を逃れた。

8回も続投して郡司、清宮幸、矢沢を3者凡退に。「火消し＆イニングまたぎ」の起用に応えた。

厚沢投手コーチは「クイックの時の方がいいボールを投げられている。ずっとこういう場面でいかせてみたかったけど、きょうそういう場面が来たので」と説明。「自信を持ってやってくれたら」と続けた。

昨季は2登板もいずれも失点し、防御率33・75だった敵地・エスコンフィールドで今季は2試合無失点と成長を示す右腕。チームは抑えのマチャド、セットアッパーの椋木、山崎、寺西らが接戦時に登板する終盤のリリーフに定着し、右肘手術から復帰して3試合無失点の吉田がそこに割り込む様相。昨季育成から昇格した4年目右腕も、自らの立ち位置をつかむためのアピールの場が続く。

（阪井 日向）