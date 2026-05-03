丸山隆平、おじいちゃんと同じ名前の照夫役 子役から刺激「もっと頑張らなアカンな」
SUPER EIGHTの丸山隆平、俳優のMEGUMIが3日、横浜市内で開催中の『第4回 横浜国際映画祭』内で行われた映画『名無し』（22日公開）の舞台あいさつに登壇した。
【写真】華やかな着物姿で登壇したMEGUMI
俳優の佐藤二朗が初の漫画原作を手掛け、自身の脚本・主演で映画化。城定秀夫監督がメガホンをとる今作は 数奇な運命を背負った異能の男の希望と絶望、そして狂気を描破するサイコ・バイオレンス。連続殺人事件の容疑者で「山田」と呼ばれる得体のしれない主人公を佐藤が怪演する。
丸山が演じるのは身寄りも名前すらもなかった少年期の“名無し”（山田太郎）の名付け親となる巡査・照夫役、MEGUMIが演じるのは「山田」と同じ児童養護施設で育ち共に暮らしていた山田花子役となる。
時系列が違うため、なかなか佐藤と会う機会はなかったという丸山は「お話をいただいた時は佐藤二朗さんとバチバチにやり合うシーンがあるんじゃないかと思ったら全然合わない」と苦笑いしつつ「お祓いの時に一瞬だけお会いできた。会話は『今作、受けてくれてありがとうね』と言われたぐらい。『うちのおじいちゃんが照夫なんです』と言ったら『そうなんだ』と」とやり取りを回顧した。
本作では、子役との演技が多かった。幼少期の太郎役、幼少期の花子役、照夫の息子役という3人の共演シーンでは「始まる直前まで3人でずっとしゃべっている。それで始まると、すっと仕事をする」と称えながら丸山は「もっと頑張らなアカンな」と自らを奮い立たせていた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。
【写真】華やかな着物姿で登壇したMEGUMI
俳優の佐藤二朗が初の漫画原作を手掛け、自身の脚本・主演で映画化。城定秀夫監督がメガホンをとる今作は 数奇な運命を背負った異能の男の希望と絶望、そして狂気を描破するサイコ・バイオレンス。連続殺人事件の容疑者で「山田」と呼ばれる得体のしれない主人公を佐藤が怪演する。
時系列が違うため、なかなか佐藤と会う機会はなかったという丸山は「お話をいただいた時は佐藤二朗さんとバチバチにやり合うシーンがあるんじゃないかと思ったら全然合わない」と苦笑いしつつ「お祓いの時に一瞬だけお会いできた。会話は『今作、受けてくれてありがとうね』と言われたぐらい。『うちのおじいちゃんが照夫なんです』と言ったら『そうなんだ』と」とやり取りを回顧した。
本作では、子役との演技が多かった。幼少期の太郎役、幼少期の花子役、照夫の息子役という3人の共演シーンでは「始まる直前まで3人でずっとしゃべっている。それで始まると、すっと仕事をする」と称えながら丸山は「もっと頑張らなアカンな」と自らを奮い立たせていた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。