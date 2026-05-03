「スペイン１部、オサスナ１−２バルセロナ」（２日、パンプローナ）

サッカースペイン１部リーグ、バルセロナがアウェーのオサスナ戦に勝利したことで、３日に行われるエスパニョール−レアル・マドリード戦で２位のレアルが引き分けるか敗れるかすれば２季連続で通算２９回目のリーグ優勝が決まる状況になった。

ハンジ・フリック監督は試合後の記者会見で「チーム、クラブ、サポーターのことを考えるととても幸せ。前半は特に難しい試合だった。チームは後半良くなり、守備面で良い仕事をした」と振り返った。

３日にもリーグ優勝が決まる状況については「我々は自分達の仕事をした。もし優勝が決まればお祝いをするが明日、または来週まで待たなければならない」と応えた。

試合を見るか？との質問には「明日は見ない。大事なのは今日、自分達の試合だった。いつ優勝を決めるのかは大事ではなく、大事なのは自分達の仕事をすること」だと主張。「では３日は何をするのか？」との問いかけには「分からない。もしかすると妻とマゴ・ポップを見に行くかもしれない」と、冗談半分でバルセロナ出身の人気マジシャンのショーを見に行く考えもあるとした。