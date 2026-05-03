ジャパンSDGsアワード受賞、中部地方初の本格開示！ 三承工業 ESGレポート2025

記事ポイント 三承工業が建設業界・岐阜県初として「100億企業宣言」登録企業によるESGレポートを公開人的資本経営・防災・ガバナンス改革など社会課題解決と経済性を両立する取り組みを初めて「見える化」前内閣官房参与や東京大学・慶應義塾大学の有識者レビューを経て、マテリアリティを明示した改訂版を今後発行予定 三承工業が建設業界・岐阜県初として「100億企業宣言」登録企業によるESGレポートを公開人的資本経営・防災・ガバナンス改革など社会課題解決と経済性を両立する取り組みを初めて「見える化」前内閣官房参与や東京大学・慶應義塾大学の有識者レビューを経て、マテリアリティを明示した改訂版を今後発行予定

岐阜市を拠点とする三承工業が、自社の環境・社会・ガバナンスへの取り組みをまとめた「ESGレポート2025」を初めて公開します。

中小企業基盤整備機構の「100億企業成長ポータル」に登録した岐阜県内建設業者として、本格的なESGレポートの公開は中部地方初となります。

三承工業「ESGレポート2025」





発行：三承工業株式会社（代表取締役：西岡 徹人）公開日：2026年4月対象期間：2030年を見据えた取り組みを収録問い合わせ：三承工業株式会社 ダイバーシティ推進室

表紙には「2030年に向けた取り組み」のサブタイトルと「Japan. Committed to SDGs」のSDGs認定ロゴが配されたA4縦型のレポートカバーが並び、国際的な認証を受けた企業としての姿勢が一目で伝わります。

三承工業はジャパンSDGsアワードを受賞し、同アワード事務局の運営にも関与してきた実績を持ちます。

今回のレポートでは、人的資本経営や環境配慮型ビジネスモデルを含む自社の取り組みを初めて体系的に整理・公開しています。

現時点では金融機関や学識経験者など各分野の有識者からレビューを受けており、そのフィードバックをもとに自社の最優先課題を明確化した「改訂版」を今後発行予定です。

中小企業が持続的成長のストーリーを社外へ示す取り組みとして、建設業界での先例となっています。

レポートの3つの柱

「ESGレポート2025」は、社会（S）・ビジネスモデル・ガバナンス（G）という3つの軸で構成されています。

それぞれに過去の実績と将来ビジョンが組み合わさっており、数値目標や事業事例も交えて記載されています。

人的資本・健康経営を基盤とした社会への取り組み

パートナー企業との多角的なネットワーク構築と、独自の「社会性スコア」の算出を軸に、人的資本への投資を単なるコストではなく企業価値を支える経営基盤として位置付けています。

健康経営の推進と人材育成への継続的な投資が、組織の持続性を担う仕組みとして機能しています。

社会課題解決を経済性へ接続するビジネスモデル

防災・レジリエンス、建築ストックの長寿命化、地域雇用・人材育成など地域特有の社会課題に自社事業モデルを適応させ、社会的価値と経済的価値を同時に追求する構造を構築しています。

環境（E）へのアプローチとしては、SDGs・エシカルショップ「SUNDAYs GOOD」の事例も収録されており、消費者接点を持つ具体的な事業実践として紹介されています。

組織崩壊の危機を乗り越えたガバナンスの歩み

過去の組織風土の危機から立て直した実績を背景に、透明性の高い経営体制の構築に向けた思想と強靭な組織づくりのプロセスが記載されています。

失敗と再建のプロセスを開示することで、ガバナンス改革の実効性と信頼性を外部へ示しています。

有識者レビューと今後の改訂版

レポートの策定にあたり、前内閣官房参与 間宮 淑夫氏、東京大学未来ビジョン研究センター特任教授 古井 祐司氏、慶應義塾大学理工学部准教授 川久保 俊氏をはじめ、金融機関・学識経験者から評価と提言を受けています。

改訂版では以下の3点が重点的に補強される予定です。

マテリアリティ（重要課題）の特定と明示：最優先課題・解決する事業モデル・収益性と持続性の優先順位とストーリーを明確化各種KPIの拡充とPDCAプロセスの可視化：環境・ガバナンスの定量データ拡充と、人的資本投資のアウトカム（成果）の効果検証プロセスを明示将来を見据えた新たな環境視点の検討：マテリアリティを土台に、中長期的な環境課題を将来ビジョンとして段階的に検討

同社は同様の取り組みを推進しようとする地域の中小企業向けに、ESGレポート作成の支援にも取り組む予定としています。

ジャパンSDGsアワード受賞という実績と、前内閣官房参与・東京大学・慶應義塾大学の有識者による外部レビューを組み合わせた今回のレポートは、岐阜県の建設業界における情報開示の新たな基準を示すものです。

マテリアリティの明示やKPIの可視化を盛り込んだ改訂版の公開によって、地域中小企業のESG経営モデルとして具体的な参照先となっていきます。

三承工業「ESGレポート2025」の紹介でした。

よくある質問

Q. ESGレポートの全文はどこで読めますか。

A. 三承工業の公式サイトにPDFが掲載されています。

Q. 「100億企業宣言」への岐阜県初登録はいつのことですか。

A. 2025年7月に、 中小企業基盤整備機構「100億企業成長ポータル」の宣言企業一覧へ岐阜県内建設業者として初めて登録されました。

Q. ESGレポートの改訂版はいつ公開されますか。

A. 有識者からのフィードバックをもとに作成中であり、公開時期は三承工業から案内されます。

Q. ESGレポート作成の支援を依頼するにはどうすればよいですか。

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