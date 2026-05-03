2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューやグッズが登場します。

今回は、味変アイテムとして登場する「シーズニング」を入れて持ち運ぶことができる「スーベニアケース」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”シーズニング（ガーリック・トリュフ）、スーベニアケース付き

価格：1,220円（シーズニング 220円＋スーベニアケース 1,000円）

※対象のメニューにプラス1,000円でスーベニアケースを付けることができます。

販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）

販売店舗：東京ディズニーシー

・ザンビーニ･ブラザーズ･リストランテ

・ユカタン・ベースキャンプ・グリル

・セバスチャンのカリプソキッチン

・スナグリーダックリング

様々な料理にかけて味の変化を楽しめる「シーズニング（ガーリック・トリュフ）」を、パッケージごと入れて持ち運べるスーベニアケース。

25周年のテーマにぴったりな、きらめくオーロラカラーがかわいいデザインです。

ケースにはカラビナが付いているので、バッグやベルトループなどにつけて、アクセサリー感覚で身につけることができます。

お気に入りのメニューにシーズニングをかけて楽しむ、アニバーサリーイヤーならではの“食の冒険”のお供におすすめです。

シーズニングをおしゃれに持ち歩けるアイテム。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアケースの紹介でした。

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※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

(C)Disney

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