シーズニングをかわいく持ち歩き！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアケース
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューやグッズが登場します。
今回は、味変アイテムとして登場する「シーズニング」を入れて持ち運ぶことができる「スーベニアケース」を紹介します。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”シーズニング（ガーリック・トリュフ）、スーベニアケース付き
価格：1,220円（シーズニング 220円＋スーベニアケース 1,000円）
※対象のメニューにプラス1,000円でスーベニアケースを付けることができます。
販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）
販売店舗：東京ディズニーシー
・ザンビーニ･ブラザーズ･リストランテ
・ユカタン・ベースキャンプ・グリル
・セバスチャンのカリプソキッチン
・スナグリーダックリング
様々な料理にかけて味の変化を楽しめる「シーズニング（ガーリック・トリュフ）」を、パッケージごと入れて持ち運べるスーベニアケース。
25周年のテーマにぴったりな、きらめくオーロラカラーがかわいいデザインです。
ケースにはカラビナが付いているので、バッグやベルトループなどにつけて、アクセサリー感覚で身につけることができます。
お気に入りのメニューにシーズニングをかけて楽しむ、アニバーサリーイヤーならではの“食の冒険”のお供におすすめです。
シーズニングをおしゃれに持ち歩けるアイテム。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアケースの紹介でした。
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※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
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