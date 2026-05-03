◇東京六大学野球春季リーグ戦第4週第2日 明大13―3立大（2026年5月3日 神宮）

こんなスランプを経験したことがない明大の光弘帆高（4年＝履正社）が立大戦で復活した。

開幕してから6試合、東大戦で1安打を放っただけで凡打を重ね打率は1割すら届かない。「打撃練習では感じがいいのに試合で打てない。どうしてなんだろう」と悩みは深かった。本来、中軸を任される男が8番まで打順を下げた。この日は第1打席でやっと2本目の安打を放つと、6回に回ってきた1死満塁の好機。戸塚俊美監督は光弘の耳元で「内角に来たら当たれ！」と明大らしいアドバイス。そして「肩を開かずに。任せた」と送り出した。

マウンドには左腕の林。左対左だったが「真ん中の甘い球」（光弘）を振り抜いた打球は右中間を破って走者3人がホームを踏んだ。2―2から均衡を破る決勝の3点三塁打。「ボールはずっと見えていたので。とにかく自分の打撃をしよう、チームに貢献しようと打席に立ちました」と副主将の意地で打ち返した。

この適時打が呼び水となり田上夏衣（3年＝広陵）が1号2ラン、4番内海優太（4年＝広陵）にも一発が飛び出し、トドメは榊原七斗（同＝報徳学園）のバックッスクリーン弾。榊原は今季1号が通算10号となりスカウトにもアピール弾となった。

3回戦は完封を許した田中が先発する。「打てなかったけど、田中のボールは見えているので大丈夫です」と光弘。ドラフト候補でもある岡田啓吾（同＝前橋育英）をケガで欠く中、光弘の復活は明大にとって明るい材料となる。