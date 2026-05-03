金曜ロードショーで『耳をすませば』放送 番組SNS情報を雫役の本名陽子が「違います」「訂正させてください」自ら詳細説明
日本テレビ「金曜ロードショー」枠で5月1日にスタジオジブリ『耳をすませば』（1995年公開）が放送。一方、番組公式Xの紹介に、声優・俳優の本名陽子が「違いますので訂正させてください」と反応した。
【写真】『耳をすませば』本名陽子、金ローSNS情報の間違い指摘・訂正
「金曜ロードショー」公式Xは「雫役を演じた本名陽子さんは、本作をきっかけに女優・声優として本格的に活動を開始！その後『ふたりはプリキュア』などでも活躍しています」などと伝えた。
これに対して、本名は「えっと…すみません。違いますので訂正させてください」とし、「当時、子役としてすでに180本ほど出演しており、劇団の看板子役でした。（日テレさんにもかなり出てますよ）」と説明。
さらに「声優デビューはおもひでぽろぽろで、その後、外画吹き替えも多数やっております。むしろ、この作品のあとは一旦芸能活動をやめており、活動再開は大学卒業後です」と補足した。
【写真】『耳をすませば』本名陽子、金ローSNS情報の間違い指摘・訂正
「金曜ロードショー」公式Xは「雫役を演じた本名陽子さんは、本作をきっかけに女優・声優として本格的に活動を開始！その後『ふたりはプリキュア』などでも活躍しています」などと伝えた。
さらに「声優デビューはおもひでぽろぽろで、その後、外画吹き替えも多数やっております。むしろ、この作品のあとは一旦芸能活動をやめており、活動再開は大学卒業後です」と補足した。
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