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　日本テレビ「金曜ロードショー」枠で5月1日にスタジオジブリ『耳をすませば』（1995年公開）が放送。一方、番組公式Xの紹介に、声優・俳優の本名陽子が「違いますので訂正させてください」と反応した。

【写真】『耳をすませば』本名陽子、金ローSNS情報の間違い指摘・訂正

　「金曜ロードショー」公式Xは「雫役を演じた本名陽子さんは、本作をきっかけに女優・声優として本格的に活動を開始！その後『ふたりはプリキュア』などでも活躍しています」などと伝えた。

　これに対して、本名は「えっと…すみません。違いますので訂正させてください」とし、「当時、子役としてすでに180本ほど出演しており、劇団の看板子役でした。（日テレさんにもかなり出てますよ）」と説明。

　さらに「声優デビューはおもひでぽろぽろで、その後、外画吹き替えも多数やっております。むしろ、この作品のあとは一旦芸能活動をやめており、活動再開は大学卒業後です」と補足した。