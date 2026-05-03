憲法記念日の5月3日、護憲派の集会で共産党の田村智子委員長が憲法9条の堅持を訴えた。

【映像】田村委員長「断じて許すわけにはまいりません」と高市政権を批判

田村委員長は「『戦争反対、憲法守れ』。この声が幾度となく国会を包み込むという希望、かたや国会の中では改憲派が圧倒的な多数を占めるというかつてない危機、こういう下で5月3日、憲法記念日を迎えました。私はこの5・3集会は、どんなことがあっても揺るぎない、『憲法守れ』の圧倒的な世論を作る、『憲法9条守れ』の国民の圧倒的多数派を作る、そのキックオフの集会だと決意をして参加をしております」と切り出した。

続けて「高市首相はこの1年を改憲発議、めどをつけるんだと、そんなことまで発言をしています。その焦点は、憲法9条にあることは、この間の政治の動きを見れば明らかだと思います。集団的自衛権行使容認、そして専守防衛を投げ捨てた外国を攻撃する長射程ミサイル配備。国際紛争を助長しない、死の商人国家にはならない、この国是である武器輸出の禁止を投げ捨てて、殺傷武器まで輸出を全面解禁してしまう。自民党などは憲法に自衛隊を書き込むだけだといいますが、書き込めばどうなるか。最後の縛りともいえる海外派兵、これを阻止する力が打ち破られてしまうのではないでしょうか。憲法とは何か。国民が国家に二度と再び戦争をさせないという縛りではないか。この縛りを破り捨てることを絶対に許すわけにはいきません」と述べた。

さらに「圧倒的な世論を作っていくためには、自民党の様々な議論を打ち破っていくことが求められていると思います。戦後かつてないような安全保障環境が悪くなっているという。悪くしているのは誰だと言いたい。国連憲章を踏みにじり、無法な戦争を繰り返す。このアメリカ・トランプ政権に戦争をやめろとなぜ言えないのか。自ら台湾発言で中国との関係を最悪にして、この発言の撤回もせず、危機を煽って軍拡を煽る、こんなことを断じて許すわけにはまいりません」と高市政権を批判。

最後に「憲法9条は国際紛争を武力の行使、武力による威嚇、これでやってはならない。平和的手段での解決を求めています。憲法前文は全ての国の国民に平和的生存権、恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生きる権利を掲げています。この憲法こそが世界に平和をもたらす最も確かな力ではないでしょうか。憲法9条を守り、生かせ。改憲反対、軍拡反対。この圧倒的な世論を国民の皆さんの中に全国津々浦々に広げていく、その先頭に立って奮闘する決意を申し上げます」と訴えた。（ABEMA NEWS）