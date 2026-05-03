お笑いタレント東野幸治（58）が2日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。自身に似て“冷めている”という娘の言葉を明かし、指原莉乃（33）と若槻千夏（41）を笑わせた。

指原から「お子さんめちゃめちゃ頭いいですよね？」と聞かれ、東野は「そんなことない」と答えるも「海外で働いてるから、向こうにも住んで働いてるから」と答えた。

東野は「学校の先生をやっている。高校で。高校の生物の先生」と答え、2人を驚かせた。

指原が「芸能人になってみたいなとか言われたことないですか？」と聞くと、東野は「それはね2人娘いてて。上は性格似てるから。冷めてるから。下の子はキャッキャキャッキャ言うから『芸能人なりたい』とか言うと、『ダメだよ』って言うてお姉ちゃんが。『万が一可愛くなって芸能界にスカウトされてデビューして、万が一スターになって売れても、次の年には新しいスターが来る。でまたその次の年新しいスターが来る。仕事がどんどん減ってくる。どうしたらいいかなってなったら、例えば整形しようとか。最初は少し大がかり。気づいたらもう顔ボロボロだよ。なるんだったら芸能プロダクションの社長になりなさい』って」と長女の言葉を明かした。

指原は「何歳のときの話」とツッコみ、若槻も「東野さんそっくりじゃないですか」と笑った。

東野は「高校生のお姉ちゃんが中一ぐらいの子に言ってた」と答えた。「芸能界に全く。芸能界言うたら水商売やし。俺も『アカンで』って。ええ学校の学費なんて払われへん。レギュラー番組もなくなるかもわからんから。公立高校に友だちと別れて行かなあかんでって。芸能界というのを刷り込ませている。超不安定な仕事やから芸能界一切興味ないって感じに育った」と明かした。

指原は「すばらしい」と東野の理論に感動すると、東野は「それがすばらしいかわからへんけど」と謙遜した。指原は「それが結果いいお仕事についてて、やりたい仕事になってるならいいですよね」と語った。