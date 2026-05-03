飼い主がつい買ってしまう犬用品

1.可愛さに惹かれたお洋服

飼い主がつい買ってしまう犬用品は、可愛さに惹かれたお洋服です。

「愛犬が着ていたら絶対に可愛い！！」と思い、つい買ってしまうものですよね。実際には、サイズが合わなかったり、着脱が難しかったりすることがあるのではないでしょうか。

また、可愛いお洋服を着せて写真や動画を撮り、SNSに載せたいという考えから買ってしまったお洋服もあるのではないでしょうか。

しかし、着脱がしやすいものや愛犬が嫌がりにくいもの、お散歩に着て行きやすいものなど、たくさんあるお洋服の中から日常的に着る服は、ほんの数着だったりします。

2.様々な種類を集めたおもちゃ

飼い主がつい買ってしまう犬用品は、様々な種類を集めたおもちゃです。

犬のおもちゃは比較的お安いため、様々な種類を集めたくなってしまうのではないでしょうか。

愛犬がとくに気に入っているタイプのおもちゃであると、色違いを買ったり、まとめ買いをしたり、お店で見かける度に買い足してしまうこともあるでしょう。

新しいおもちゃを見かけたときは「これならもっと楽しませてあげられるかも」と期待し、買ってしまうことがあります。しかし、実際には見向きもされないことがあるものですよね。

ほとんどの飼い主の場合で、1回も愛犬が遊ぶことなく、処分してしまったおもちゃがあるかもしれません。

3.健康を意識したごはんやおやつ

飼い主がつい買ってしまう犬用品は、健康を意識したごはんやおやつです。

「無添加」「保存料なし」「高たんぱく」「関節ケア」「歯石予防」などの言葉につい買ってしまうことがあるのではないでしょうか。

より良いものを食べさせてあげたいと考えるのは、全ての飼い主に共通していることです。

まだ食べ終えていないのに次のごはんやおやつを買ってしまったり、新商品に手が伸びてしまったりし、ストックが増えてしまっていませんか？

また、試してみようという気持ちから、ついごはんやおやつを与えすぎてしまうこともあるかと思います。

健康を意識するあまり、逆に食べさせすぎてしまったり、栄養の偏りになってしまったり、肥満の原因になることもあるため要注意です。

つい買ってしまって後悔しないために事前に知っておくべきこと

「可愛いから」ではなく、「今必要なのか」ということを考えてみましょう。見た目やSNSで流行っているからという理由で買ってしまうと、後悔しやすいです。

飼い主の好みで買うのではなく、愛犬の性格に合っているのか、愛犬の好みのものなのか、愛犬の年齢や健康状態や体格に合っているのか、といったこともしっかり考える必要があります。

どうしようかな…と迷った商品があるときは、実際に使用したことのある飼い主の口コミをチェックしてみるのもよいと思います。

迷ったときは、購入する前に一度考える時間を持つことで、衝動買いや無駄な出費をせずに済むでしょう。

まとめ

飼い主がつい買ってしまう犬用品を3つ解説しました。

可愛さに惹かれたお洋服 様々な種類を集めたおもちゃ 健康を意識したごはんやおやつ

私もおもちゃとおやつをつい買ってしまいます。愛犬が喜んでくれる姿を想像し、衝動買いしてしまうことがよくあります。

ごはんを買うときは、小容量のものでも500g～1kgほどありますので、もしも食べてくれなかったときのことを考えると、サンプルから試すのがおすすめです。

食いつきが悪いとき、飽きてしまったときは、動物病院でサンプルはないか尋ねてみましょう。

お洋服は、夏の紫外線対策用、冬の防寒用、雨や雪の日のためのレインコートがあれば十分でしょう。