元祖かつサンドは芸者の口紅が取れないよう考案？　湯島の老舗とんかつ店『井泉』96年続く伝統の味を体験

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・湯島のとんかつ店『井泉』です。

時代を越えて愛され続ける箸で切れるとんかつ

昭和5年の創業時は今と違って豚肉が硬かったため、｢何とか柔らかく作れないか｣と初代が試行錯誤で完成させたのが店の謳い文句である「お箸で切れるやわらかいとんかつ」だ。

ヒレかつ定食2200円（単品は1700円）

『井泉』ヒレかつ定食 2200円（単品は1700円） 王道のきつね色と美しい楕円形が目を引く。サクッと心地よく歯が入る柔らかさだ。パン粉は糖度控えめのパンを特注し、店で挽いている

肉を叩くことで柔らかく歯切れのいい独特の食感を生むのだが、その微妙な加減は機械では到底できないまさに職人技。肉の状態を見て、人の手による感覚で伝統の味を今に伝えている。毎日店で挽きたての自家製生パン粉を使うのも特徴で、水分を多く含むのでしっとりサクッとした仕上がりになるとか。

さて『井泉』といえばの元祖「かつサンド」は明治生まれのハイカラな初代女将が考案した逸品。当時は下谷花柳界の芸者が店のお座敷に出入りしており、彼女らの口紅が取れないよう、大口を開けなくていいよう、小ぶりのパンを特注して作ったのが始まり。粋な物語も一緒に、とくと味わいたい。

【名店の証】

『井泉』ヒレかつ定食 2200円（単品は1700円） 手の感覚で肉を叩いて独特の柔らかさに。8割ほど火入れして余熱で仕上げる。パン粉も自家製

手の感覚で肉を叩いて独特の柔らかさに。8割ほど火入れして余熱で仕上げる。パン粉も自家製。

『井泉』料理長 冨永健司さん

料理長：冨永健司さん「味も雰囲気も変わらないことを大事にしています」

『井泉』

湯島『井泉』

［店名］『井泉』

［住所］東京都文京区湯島3-40-3

［電話］03-3834-2901

［営業時間］11時半〜15時（14時50分LO）、16時半〜20時10分（19時45分LO）

［休日］水※水が祝の場合は営

［交通］地下鉄銀座線上野広小路駅A4出口から徒歩1分など

撮影／鵜澤昭彦、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、かつサンドの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】色褪せない伝統の味！ 手の感覚で叩いた肉は独特の柔らかさ（6枚）