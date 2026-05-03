元祖かつサンドは芸者の口紅が取れないよう考案？ 湯島の老舗とんかつ店『井泉』96年続く伝統の味を体験
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・湯島のとんかつ店『井泉』です。
時代を越えて愛され続ける箸で切れるとんかつ
昭和5年の創業時は今と違って豚肉が硬かったため、｢何とか柔らかく作れないか｣と初代が試行錯誤で完成させたのが店の謳い文句である「お箸で切れるやわらかいとんかつ」だ。
ヒレかつ定食2200円（単品は1700円）
『井泉』ヒレかつ定食 2200円（単品は1700円） 王道のきつね色と美しい楕円形が目を引く。サクッと心地よく歯が入る柔らかさだ。パン粉は糖度控えめのパンを特注し、店で挽いている
肉を叩くことで柔らかく歯切れのいい独特の食感を生むのだが、その微妙な加減は機械では到底できないまさに職人技。肉の状態を見て、人の手による感覚で伝統の味を今に伝えている。毎日店で挽きたての自家製生パン粉を使うのも特徴で、水分を多く含むのでしっとりサクッとした仕上がりになるとか。
さて『井泉』といえばの元祖「かつサンド」は明治生まれのハイカラな初代女将が考案した逸品。当時は下谷花柳界の芸者が店のお座敷に出入りしており、彼女らの口紅が取れないよう、大口を開けなくていいよう、小ぶりのパンを特注して作ったのが始まり。粋な物語も一緒に、とくと味わいたい。
【名店の証】
『井泉』ヒレかつ定食 2200円（単品は1700円） 手の感覚で肉を叩いて独特の柔らかさに。8割ほど火入れして余熱で仕上げる。パン粉も自家製
手の感覚で肉を叩いて独特の柔らかさに。8割ほど火入れして余熱で仕上げる。パン粉も自家製。
『井泉』料理長 冨永健司さん
料理長：冨永健司さん「味も雰囲気も変わらないことを大事にしています」
『井泉』
湯島『井泉』
［店名］『井泉』
［住所］東京都文京区湯島3-40-3
［電話］03-3834-2901
［営業時間］11時半〜15時（14時50分LO）、16時半〜20時10分（19時45分LO）
［休日］水※水が祝の場合は営
［交通］地下鉄銀座線上野広小路駅A4出口から徒歩1分など
撮影／鵜澤昭彦、取材／肥田木奈々
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。