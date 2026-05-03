3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。ラーメンのコクを深める食材、食卓を彩る香ばしい料理、バラバラなものを集める表現をヒントに、共通のひらがな2文字を導き出しましょう。

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、濃厚な一杯に欠かせない旨みの源、食卓を彩る香ばしい調理品、そして多様な要素を一つにまとめる表現という、3つの言葉を選びました。食欲をそそる風景や日常の動作を思い浮かべながら、空欄に入る共通の2文字を導き出しましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ぶら
よ□□げ
よ□□つめ

ヒント：ラーメンのスープに甘みとコクを加える食材を思い浮かべてみてください。

答えを見る






正解：せあ

正解は「せあ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「せあ」を入れると、次のようになります。

せあぶら（背脂）
よせあげ（寄せ揚げ）
よせあつめ（寄せ集め）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、グルメシーンで人気の食材、伝統的な家庭料理の技法、そして物事の状態を表す言葉という、生活に根ざした異なる文脈を組み合わせました。音のつながりを意識することで、言葉が持つ機能やイメージの広がりを新鮮に感じられたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)