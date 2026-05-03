【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントはラーメン
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、濃厚な一杯に欠かせない旨みの源、食卓を彩る香ばしい調理品、そして多様な要素を一つにまとめる表現という、3つの言葉を選びました。食欲をそそる風景や日常の動作を思い浮かべながら、空欄に入る共通の2文字を導き出しましょう。
□□ぶら
よ□□げ
よ□□つめ
ヒント：ラーメンのスープに甘みとコクを加える食材を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「せあ」を入れると、次のようになります。
せあぶら（背脂）
よせあげ（寄せ揚げ）
よせあつめ（寄せ集め）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、グルメシーンで人気の食材、伝統的な家庭料理の技法、そして物事の状態を表す言葉という、生活に根ざした異なる文脈を組み合わせました。音のつながりを意識することで、言葉が持つ機能やイメージの広がりを新鮮に感じられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、濃厚な一杯に欠かせない旨みの源、食卓を彩る香ばしい調理品、そして多様な要素を一つにまとめる表現という、3つの言葉を選びました。食欲をそそる風景や日常の動作を思い浮かべながら、空欄に入る共通の2文字を導き出しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ぶら
よ□□げ
よ□□つめ
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正解：せあ正解は「せあ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せあ」を入れると、次のようになります。
せあぶら（背脂）
よせあげ（寄せ揚げ）
よせあつめ（寄せ集め）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、グルメシーンで人気の食材、伝統的な家庭料理の技法、そして物事の状態を表す言葉という、生活に根ざした異なる文脈を組み合わせました。音のつながりを意識することで、言葉が持つ機能やイメージの広がりを新鮮に感じられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)